بتوجيهات رئيس الدولة.. الإمارات تخصص 5 ملايين دولار لدعم العمليات الإنسانية في غزة

تنفيذاً لتوجيهات صاحب السموّ الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله.. أعلن سموّ الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، وزير الخارجية، تخصيص دولة الإمارات مبلغ خمسة ملايين دولار لدعم جهود كبيرة منسقي الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية وإعادة الإعمار في غزة، سيغريد كاج.

وبهذه المناسبة، أكّد سموّه حرص دولة الإمارات على دعم العمليات الإنسانية التي تقوم بها الأمم المتحدة في قطاع غزة، ومساندة سيغريد كاج في جهودها لتخفيف وطأة معاناة أهالي غزة، وتعزيز الاستجابة الإنسانية العاجلة لاحتياجاتهم.

وكان سموّ الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، قد التقى، أمس، سيغريد كاج، التي تقوم بزيارة للدولة، حيث جرى بحث الأزمة الإنسانية المتفاقمة في غزة جرّاء الحرب، وسُبل التعامل مع تداعياتها بوتيرة متسارعة ومنسّقة، بما يسهم في تخفيف معاناة المدنيين وتلبية احتياجاتهم. كما شدّد سموّه في هذا الصدد على ضرورة وقف إطلاق النار، وضمان وصول المساعدات الإنسانية والإغاثية والطبية إلى الشعب الفلسطيني الشقيق في القطاع بشكل عاجل ومكثف وآمن ودون أي عوائق، ومنع المزيد من الخسائر في الأرواح.

. الإمارات تشدّد على ضرورة وقف إطلاق النار، وضمان وصول المساعدات الإغاثية إلى الشعب الفلسطيني في القطاع.