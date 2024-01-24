29 % زيادة في عدد رحلات خدمة "حافلة تحت الطلب" في عجمان خلال 2023

أعلنت هيئة النقل في عجمان، عن زيادة عدد المستخدمين والرحلات في خدمة حافلة تحت الطلب خلال عام 2023، حيث بلغت نسبة الزيادة في عدد الركاب 25 % وفي عدد الرحلات 29 %.



وأكد سعادة عمر محمد لوتاه، المدير العام لهيئة النقل في عجمان أن خدمة حافلة تحت الطلب تم تطويرها من خلال توسعه الأسطول لتغطية الطلب المتزايد على الخدمة، لافتا إلى أنه تمت دراسة احتياجات الجمهور ومتطلباتهم التي تضعها الهيئة أساسا لكل خططها الاستراتيجية والتطويرية التي تسهم في تحسين منظومة الإمارة وضمان تكاملها.



وأوضح أن الخدمة تتميز بتقليل استهلاك الوقود، حيث إنها ذات نظام جدولة ذكي خاص بالخدمة يعمل على تقليل الكيلومترات المهدورة وتسهم الخدمة في الحد من الانبعاثات الكربونية من خلال تقليل رحلات المركبات الخاصة في مناطق تغطية الخدمة وضمان تعزيز منظومة النقل من خلال تكاملية رسائل النقل في الإمارة.