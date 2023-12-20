«الموارد البشرية والتوطين» تضبط 916 شركة خاصة مخالفة لقرارات التوطين منذ منتصف العام الماضي
تمكنت المنظومة الرقابية في وزارة الموارد البشرية والتوطين من ضبط 916 شركة خاصة ثبت مخالفتها لقرارات التوطين من خلال محاولة التحايل على مستهدفات التوطين، والتوطين الصوري، وذلك منذ النصف الثاني لعام 2022 حتى تاريخ اليوم.
وأوضحت الوزارة أنه ترتب على ضبط الشركات المخالفة اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة. نؤكد على التعامل بحزم مع الممارسات السلبية الرامية إلى التهرب من تحقيق التزامات التوطين وفق القانون.
ودعت الوزارة الجمهور إلى الإبلاغ عن الممارسات السلبية التي تتعارض مع سياسات وقرارات التوطين عبر التواصل مع مركز الاتصال على الرقم 600590000 أو من خلال التطبيق الذكي للوزارة وموقعها الإلكتروني.
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