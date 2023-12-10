شرطة دبي تطلق تقرير الاستدامة السنوي

أطلقت القيادة العامة لشرطة دبي خلال مشاركتها في مؤتمر الأطراف «COP28»، تقرير الاستدامة بعد حصولها على أكثر من 160 جائزة محلية ودولية وسبع شهادات عالمية في مجال الاستدامة، ما يعزز موقعها رائدة عالمية في مجال إنفاذ القانون المتقدم، حيث يُقدم التقرير السنوي للاستدامة نظرة شاملة على الجهود المُستدامة التي اتخذتها القيادة العامة لتعزيز التكنولوجيا والرفاهية الاجتماعية.

ويلتزم التقرير بمعايير تقرير المسؤولية الاجتماعية «GRI»، ومبادئ الأمم المتحدة للمسؤولية الاجتماعية للمؤسسات «UNGC»، وينقسم إلى خمسة فصول تُسلط الضوء على مختلف المجالات.

ويُركز التقرير على جهود شرطة دبي في مجال التكنولوجيا، ويتناول أهمية الحفاظ على البيئة.

كما يُركز على تمكين المواهب وتحقيق المساواة والشمول.