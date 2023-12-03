رئيس الدولة يبحث مع أمين عام الأمم المتحدة أجندة "COP28" ومستجدات المنطقة

التقى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" اليوم معالي أنطونيو غوتيريش أمين عام منظمة الأمم المتحدة في مقر مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ " كوب 28" الذي يواصل فعالياته في مدينة إكسبو دبي.

وبحث سموه والأمين العام للأمم المتحدة القضايا المطروحة على أجندة "كوب 28" وأهمية المؤتمر في تعزيز العمل الجماعي الدولي لمواجهة تحدي التغير المناخي بما يصب في مصلحة البشرية والأجيال المقبلة.

وفي هذا السياق أشاد أمين عام الأمم المتحدة، خلال اللقاء بمبادرة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان بإنشاء صندوق بقيمة 30 مليار دولار للحلول المناخية على مستوى العالم الذي يستهدف سد فجوة التمويل المناخي وتيسير الحصول عليه بتكلفة مناسبة.

وتناول اللقاء علاقات التعاون بين دولة الإمارات والأمم المتحدة ومنظماتها خاصة في مجالات دعم السلام في العالم والعمل المناخي والتنمية المستدامة إضافة إلى العمل الإنساني على المستويين الاقليمي والدولي.

كما استعرض الجانبان عدداً من القضايا والموضوعات الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك وفي مقدمتها التطورات في الأرض الفلسطينية المحتلة وضرورة التحرك الدولي من أجل وقف إطلاق النار في قطاع غزة وحماية المدنيين وضمان وصول المساعدات الإنسانية الكافية إليهم ضمن آليات آمنة ودائمة وعلى نطاق واسع ورفض تهجيرهم القسري إضافة إلى العمل على منع اتساع الصراع في المنطقة والعمل على إيجاد أفق للسلام القائم على أساس "حل الدولتين" كونه السبيل لتحقيق الاستقرار الإقليمي وخلق البيئة المناسبة لتعزيز التعاون في منطقة الشرق الأوسط لمصلحة تنمية شعوبها وازدهارها.

حضر اللقاء، سمو الشيخ حمدان بن محمد بن زايد آل نهيان، ومعالي الشيخ محمد بن حمد بن طحنون آل نهيان مستشار الشؤون الخاصة في ديوان الرئاسة ومعالي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة رئيس مؤتمر الأطراف "كوب 28" ومعالي محمد حسن السويدي وزير الاستثمار ‎وسعادة السفير محمد عيسى بو شهاب نائب مندوب دائم لدى بعثه الدولة لدى الأمم المتحدة في نيويورك والوفد المرافق للأمين العام للأمم المتحدة.