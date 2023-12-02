إقامة دبي" تحتفل بـ " عيد الاتحاد 52"

احتفت الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب في دبي، بـ "عيد الاتحاد 52 " سط أجواء وطنية متميزة تنبض بروح الانتماء وحب الوطن.

واستعرضت خلال الاحتفال - الذي أُقيم في مقرها الرئيسي - مشاهد من التُراث الإماراتي الثري، بالإضافة إلى الزّي الإماراتي التقليدي مما أضفى جواً من السعادة والفرح بين المشاركين .

وشهد الاحتفال تنظيم الطابور العسكري على وقع الألحان الموسيقية الرسمية، بمشاركة مجموعةٍ من العناصر وضُبّاط الصف.

ورفع سعادة الفريق محمد أحمد المري مدير عام الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي بهذه المناسبة أسمى آيات التهاني إلى القيادة الرشيدة، مُشيراً إلى أن الاحتفال بهذه المناسبة يعكس الروح القوية للمجتمع الإماراتي، ويُعزز الانتماء الوطني والوحدة، ويترجم رؤية الإمارات في الحفاظ على هويتها الثقافية ونشرها للعالم.