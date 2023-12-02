رئيس الدولة ورئيسا البرازيل والباراغواي يشهدون توقيع إعلان مشترك للتعاون بشأن «ممر المحيطين»

شهد صاحب السموّ الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، ورئيس جمهورية البرازيل، لويس إيناسيو لولا دا سيلفا، ورئيس جمهورية الباراغواي، سانتياغو بينيا، أمس، توقيع إعلان مشترك للتعاون بشأن «ممر المحيطين»، وذلك ضمن فعاليات مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغيّر المناخ (كوب 28)، الذي يعقد في «مدينة إكسبو دبي» حالياً.

يهدف المشروع بين دولة الإمارات والبرازيل والباراغواي والأرجنتين وتشيلي إلى تعزيز التكامل الإقليمي والكفاءة اللوجستية، بجانب استقطاب الاستثمارات والفرص الاستثمارية إلى أميركا اللاتينية عن طريق الممر ودفع التجارة الإقليمية إلى آفاق أوسع.

ويسهم المشروع في تعزيز القدرة التنافسية الاقتصادية في المنطقة، من خلال ربط المحيط الأطلسي والمحيط الهادئ، عبر ميناء كامبو غراندي البرازيلي، الممتد إلى الباراغواي وشمال الأرجنتين، ليصل إلى ميناء أنتوفاغاستا في تشيلي بعد 2400 كيلومتر.

وقّع الإعلان كل من وزير الاستثمار، محمد حسن السويدي، ووزير خارجية الباراغواي، روبن راميريز، ووزير خارجية البرازيل، ماورو فييران، ووزير خارجية تشيلي، ألبرتو فان كلافيرينز، وسفير جمهورية الأرجنتين لدى الدولة، خورخي أوغستين، بحضور عدد من المسؤولين في وزارة الخارجية.

ويسهم المشروع أيضاً في زيادة نسبة تدفق المنتجات الزراعية إلى موانئ المحيط الهادئ وتعزيز التجارة الإقليمية وقطاع السياحة في المنطقة، إلى جانب خفض تكاليف نقل الحاويات، ما يعزز تنويع الأسواق الإقليمية، ويوسع الفرص التجارية مع آسيا ومناطق أخرى حول العالم.