"إقامة دبي" تصمم ختماً خاصاً لمؤتمر "COP28"

أعلنت الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب في دبي، أنها صممت ختما خاصا بمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ "COP28"، حرصاً منها على مواكبة الأحداث الدولية، وتزامناً مع استضافة الإمارات للمؤتمر.

ويحتوي الختم على شعار "COP28" ورمز دبي ورموز مناخية مُتعددة، ويتمّ استخدامه في ختم جوازات المسافرين القادمين عبر مطارات دبي، كذكرى تؤرّخ دخولهم دبي ومشاركتهم وسعيهم للمساهمة في حماية البيئة ومواجهة التغير المناخي.

كما يأتي إصدار هذا الختم في إطار تجسيد مستهدفات عام الاستدامة والإسهام في إحداث تغييرٍ إيجابي من خلال تعزيز الوعي وتشجيع الابتكارات البيئية.

وتعكس هذه الخطوة التزام "إقامة دبي" بالتنمية المستدامة وحماية البيئة، والعمل على تعزيز الوعي المجتمعي على المستويين المحلي والعالمي، من خلال مبادرات تستهدف المسافرين عبر منافذها البرية والجوية، توظف فيها المناسبات الوطنية والاجتماعية، إلى جانب الاحتفالات الوطنية الإقليمية والعالمية.