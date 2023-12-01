مكتوم بن محمد: الإمارات مستمرة في احتضان الجهود العالمية للحفاظ على كوكبنا

أكد سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية، أهمية مؤتمر الأطراف (COP28)، الذي انطلقت أعماله في مدينة إكسبو دبي، أمس، لمدّ جسور الحوار وتوحيد الجهود الرامية إلى تحقيق مستقبل اقتصادي مستدام للعالم والبشرية، مضيفاً أن «الإمارات ستستمر برؤية قيادتنا الرشيدة في احتضان الجهود العالمية للحفاظ على كوكبنا».

وقال سموه في تدوينة على منصة «إكس»: «تنطلق اليوم في الإمارات أعمال الدورة الـ28 من مؤتمر الأطراف (COP28)، حيث يجتمع العالم في دبي لمناقشة أهم الإجراءات المتّخذة للحد من تداعيات التغير المناخي كمسؤولية عالمية مشتركة».

وأضاف سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، قائلاً، إن «المؤتمر يمثل فرصة مهمة لمدّ جسور الحوار وتوحيد الجهود الرامية إلى تحقيق مستقبل اقتصادي مستدام للعالم والبشرية».

كما أكد سموه أن «الإمارات ستستمر برؤية قيادتنا الرشيدة في احتضان الجهود العالمية للحفاظ على كوكبنا من مخاطر التغير المناخي حتى تنعم الأجيال القادمة بعالم صالح للحياة».