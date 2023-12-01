الجامعات الوطنية تدشن مبادرات نوعية في «المنطقة الخضراء»

يوفر مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (COP28) الذي انطلقت أعماله أمس، منصة للجامعات الوطنية لاستعراض جهودها لترسيخ مفاهيم الاستدامة، والإعلان عن مبادراتها النوعية التي تستعد لإطلاقها في المنطقة الخضراء بمدينة إكسبو دبي، ضمن فعاليات هذا الحدث العالمي البارز.

وأكد مدير جامعة أبوظبي، غسان عواد، أن استضافة دولة الإمارات لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (كوب 28)، تأتي انطلاقاً من الإيمان بضرورة العمل المشترك وتضافر الجهود للتصدي لتداعيات تغير المناخ.

وقال في تصريحات لوكالة أنباء الإمارات (وام)، إن دولة الإمارات مركز عالمي للتكنولوجيا والابتكار، وهذه الاستضافة تعزز دورها في الإسهام في ابتكار حلول جديدة لبناء مستقبل أكثر استدامة.

وأضاف: «حرصت دولة الإمارات منذ عقود على تفعيل إجراءات عديدة ضمن ملف التغير المناخي، لاسيما أنها كانت من أول الموقعين في المنطقة على اتفاق باريس للمناخ عام 2015، ولها استثمارات ضخمة في مشروعات الطاقة المتجددة في العديد من الدول، وهو ما يعزز دورها دولة مستضيفة لهذا المؤتمر الدولي البارز في نسخته الـ28».

وأكد أن دولة الإمارات ستكون من أشد الداعمين لإطلاق مبادرات مناخية داعمة لاقتصاد المستقبل، حيث تستعد مختلف الجهات للإعلان عن مشروعات مستدامة مهمة خلال المؤتمر.

وأوضح عواد أن جامعة أبوظبي حرصت هذا العام، ضمن استراتيجيتها للاستدامة، وتزامناً مع تخصيص عام 2023 عاماً للاستدامة، واستضافة الدولة لـ«كوب 28»، على تكثيف جهودها بشأن الاستدامة والتغير المناخي، والعمل مع شركائها محلياً ودولياً لترسيخ مفاهيم الاستدامة والوعي بالقضايا البيئية وآليات المحافظة على الموارد الطبيعية، وصون الحياة الفطرية لدى مختلف فئات المجتمع.

وقال: «دشنت جامعة أبوظبي سلسلة من المبادرات، بالتعاون مع عدد من الشركاء الاستراتيجيين في إمارة أبوظبي، وعلى مستوى الدولة، منها استضافة المؤتمر الدولي لمستقبل أكثر استدامة 2023 تحت شعار المستقبل والتكنولوجيا المستدامة، بحضور ورعاية الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير التسامح والتعايش، نائب رئيس مجلس أمناء جامعة أبوظبي، على مدار يومي الخامس والسادس من ديسمبر 2023، بحضور نخبة من الأكاديميين والخبراء العالميين من أكثر من 70 دولة، ضمن ستة محاور تضم نحو 40 جلسة لاستعراض 210 ورقات بحثية».

وأضاف عواد أن هذا المؤتمر سيتناول ركائز الاستدامة الأربع، تماشياً مع أهداف الأمم المتحدة الـ17 للتنمية المستدامة، بما فيها التكنولوجيا والثقافة والبيئة والاقتصاد، كما سيُعلن خلال المؤتمر عن الفائزين بجائزة التصنيف العالمي للجامعات (UI GreenMetric) لعام 2023، وهو تصنيف لمجالات التنمية المستدامة والالتزام بمعايير البيئة النظيفة.

وأشار إلى أن المؤتمر سيشهد إعلان الجامعة عن إطلاق معهد جامعة أبوظبي للبحث العلمي للمستقبل المستدام، فيما تستضيف الجامعة سبع حلقات نقاشية في مؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ (كوب 28) من الأول إلى 11 ديسمبر 2023، في المنطقة الخضراء بمدينة إكسبو دبي، مع التركيز على المشاركة النشطة للطلبة في قضايا تغير المناخ، والطاقة المتجددة، والمياه النظيفة وغيرها.

• جامعة أبوظبي تستضيف سبع حلقات نقاشية في «كوب 28» من الأول إلى 11 ديسمبر 2023.

إرث من أرض زايد

أطلقت وزارة التربية والتعليم مركز التعليم الأخضر تحت عنوان «إرث من أرض زايد»، لتسليط الضوء على أهمية التعليم في معالجة قضايا المناخ، وضرورة إدراج التعليم ضمن أجندة المناقشات الرسمية التي سيستضيفها مؤتمر الأطراف.

ويتضمن «مركز التعليم الأخضر - إرث من أرض زايد» الذي تستضيفه الوزارة ضمن الجناح التعليمي خلال فعاليات مؤتمر الأطراف (كوب 28) على مدار 13 يوماً، أجندة عامرة بالرؤى والتحليلات، حيث سيتم عقد أكثر من 250 ورشة عمل، و127 جلسة حوارية عالمية، و151 جلسة نقاشية على المستوى الوطني، كما سيستضيف المركز ممثلين عن 38 دولة، ليقدّم منصة عالمية تجمع القادة والخبراء والمختصين، حيث تلقى المركز دعماً من 99 منظمة غير حكومية، و36 جهة محلية.

