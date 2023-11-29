وظّفت 1267 مواطن "صورياً".. ضبط 894 شركة خاصة لـ"مخالفة قرارات التوطين"

أعلنت وزارة الموارد البشرية والتوطين أن منظومتها الرقابية الميدانية والرقمية تمكنت من ضبط 894 شركة خاصة مخالفة لقرارات التوطين منذ المنتصف الثاني لعام 2022 حتى تاريخ اليوم، مؤكدة أنها قامت باتخاذ الإجراءات القانونية بحقها.

وكشفت بيانات الوزارة عن قيام الشركات المخالفة بتعيين 1267 مواطناً بشكل صوري خلال الفترة ذاتها، لافتة إلى أنه تم إيقاف انتفاع المواطنين الذين ثبت تورطهم بـ “التوطين الصوري” من مزايا برنامج “نافس”، وسيتم استرداد المنافع المالية التي حصلوا عليها.

وشددت الوزارة ‏ على مواصلة التعامل بحزم مع أي تجاوزات ومخالفات لقرارات التوطين، وتدعو الجمهور إلى الإبلاغ عن الممارسات السلبية التي تتعارض مع سياسات وقرارات التوطين عبر التواصل مع مركز الاتصال على الرقم 600590000 أو من خلال التطبيق الذكي للوزارة وموقعها الإلكتروني.