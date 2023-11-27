محمد بن زايد ورئيس وزراء باكستان يبحثان علاقات التعاون

استقبل صاحب السموّ الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، رئيس وزراء جمهورية باكستان الإسلامية الصديقة، أنوار الحق كاكار، الذي يقوم بزيارة عمل إلى الدولة.

وبحث سموّه ورئيس وزراء باكستان ــ خلال اللقاء الذي جرى في قصر الشاطئ في أبوظبي ــ مختلف مسارات التعاون بين دولة الإمارات وباكستان وسبل توسيع آفاقه بما يخدم مصالحهما المتبادلة، خصوصاً في المجالات الاقتصادية والاستثمارية والتنموية.. بجانب مجالات الزراعة والأمن الغذائي والطاقة وغيرها من جوانب التعاون التي تدفع جهود التنمية المستدامة وتسهم في تحقيق ازدهار البلدين، وذلك في ظل العلاقات التاريخية والصداقة التي تجمعهما.

كما استعرض الجانبان عدداً من القضايا الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك، وتبادلا وجهات النظر بشأنها. وفي مقدمتها التطورات التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط، خصوصاً الأزمة الإنسانية في قطاع غزة، وأهمية توفير آليات مستدامة لإيصال الدعم الإنساني إلى سكان القطاع، والعمل على وقف دائم لإطلاق النار.. مؤكدين ضرورة تحرك المجتمع الدولي لإيجاد أفق واضح لتحقيق السلام الشامل والعادل والدائم في المنطقة، والذي يضمن الحفاظ على السلم والاستقرار الإقليمي والعالمي.

وتطرق اللقاء إلى أهمية مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ «كوب 28» الذي ينطلق بعد أيام في دولة الإمارات في إيجاد حلول مستدامة ومسارات عملية لتسريع العمل المناخي.

من جانبه، عبر أنوار الحق كاكار عن اعتزازه بعلاقات الصداقة التاريخية التي تجمع بلده ودولة الإمارات، معرباً عن شكره لصاحب السموّ الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، للدعم التنموي المتواصل الذي تقدمه دولة الإمارات ومبادراتها النوعية التي تنفذها في باكستان، خصوصاً في المجالات الصحية والتعليمية والتنموية. كما شهد صاحب السموّ الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ورئيس وزراء جمهورية باكستان الإسلامية تبادل مذكرات تفاهم في عدد من المجالات، شملت: الخدمات المصرفية والمالية والطاقة والغذاء والزراعة، إضافة إلى اللوجستية والتعدين ومشاريع عمليات الموانئ ومعالجة المياه.