«نيابة دبي» تنال التصنيف الأعلى عالمياً في نضج المرونة المؤسسية

حصلت النيابة العامة بدبي على نتيجة تقييم «ثلاث نجوم» لنضج المرونة المؤسسية من المنظمة الدولية للمرونة المؤسسية ICOR، وهو التصنيف الأعلى الذي تمنحه المنظمة للمؤسسات الأكثر مرونة في العالم، وكأول جهة قضائية عالمياً، وأول جهة في حكومة دبي تحصل على هذا التصنيف، وذلك تتويجاً لجهودها في تبني الرشاقة والمرونة المؤسسية في العمل الحكومي، وتطوير أنظمتها وإجراءاتها باستمرار لتتميز بالمرونة العالمية في التعامل مع المتغيرات.

وقال النائب العام المساعد المستشار يوسف حسن المطوع، إن النيابة العامة مستمرة في تنفيذ استراتيجيتها لتطوير قدرات الكوادر البشرية ومنظومة العمل في مجال المرونة المؤسسية، وذلك تماشياً مع توجهات القيادة الرشيدة في الإمارة، وتركز الاستراتيجية على تعزيز استمرارية أعمالها من خلال التحسين المستمر في مجال الاستجابة للتوجهات العالمية والحاجة للتغيير.

وأوضح أن حصول الدائرة على تقييم «ثلاث نجوم» يسهم في دعم منظومة التميز والتطوير المؤسسي، ورفع كفاءة الخطط الاستراتيجية، وفقاً لأفضل الممارسات العالمية، بما يضمن قدرة الدائرة على الاستجابة المرنة والمستمرة لمواكبة أي تغييرات في احتياجات وتوقعات المتعاملين، وضمان استدامة النتائج في جميع الظروف.