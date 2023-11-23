نيابة دبي تنال التصنيف الأعلى عالمياً في نضج المرونة المؤسسية



حصلت النيابة العامة في دبي على نتيجة تقييم (ثلاث نجوم) لنضج المرونة المؤسسية من المنظمة الدولية للمرونة المؤسسية ICOR، وهو التصنيف الأعلى الذي تمنحه المنظمة للمؤسسات الأكثر مرونة في العالم، وتعد أول جهة قضائية عالميا وأول جهة في حكومة دبي تحصل على هذا التصنيف تتويجاً لجهودها في تبني الرشاقة والمرونة المؤسسية في العمل الحكومي وتطوير أنظمتها واجراءاتها باستمرار لتتميز بالمرونة العالمية في التعامل مع المتغيرات.



وقال النائب العام المساعد المستشاريوسف حسن المطوع إن النيابة العامة مستمرة في تنفيذ استراتيجيتها لتطوير قدرات الكوادر البشرية ومنظومة العمل في مجال المرونة المؤسسية، تماشياً مع توجهات القيادة الرشيدة في الإمارة ، لافتاً إلى أن الاستراتيجية تركز على تعزيز استمرارية الأعمال من خلال التحسين المستمر في مجال الاستجابة للتوجهات العالمية والحاجة للتغيير.

وأوضح أن حصول الدائرة على تقييم (ثلاث نجوم) يساهم في دعم منظومة التميز والتطوير المؤسسي ورفع كفاءة الخطط الاستراتيجية وفقاً لأفضل الممارسات العالمية بما يضمن قدرة الدائرة على الاستجابة المرنة والمستمرة لمواكبة أي تغييرات في احتياجات وتوقعات المتعاملين وضمان استدامة النتائج في جميع الظروف.