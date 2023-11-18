رئيس الدولة يوجّه بعلاج 1000 فلسطيني من قطاع غزة مصابين بالسرطان

وجّه صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، باستضافة 1000 فلسطيني من المصابين بأمراض السرطان من قطاع غزة، من مختلف الفئات العمرية، لتلقي العلاجات وجميع أنواع الرعاية الصحية التي يحتاجونها في مستشفيات الدولة، وذلك تجسيداً لنهج دولة الإمارات الإنساني الراسخ في الوقوف إلى جانب الأشقاء، ومد يد العون لهم في مختلف الظروف.

وتأتي هذه المبادرة ضمن الجهود المتواصلة التي تقوم بها دولة الإمارات على مختلف المستويات في إغاثة الشعب الفلسطيني الشقيق، وتعزيز الاستجابة للأوضاع الإنسانية المتفاقمة التي يشهدها القطاع.

وكان صاحب السمو رئيس الدولة قد وجّه، أخيراً، باستضافة 1000 طفل فلسطيني أيضاً برفقة عائلاتهم من قطاع غزة، لتقديم جميع أنواع الرعاية الطبية والصحية التي يحتاجون إليها في مستشفيات دولة الإمارات إلى حين تماثلهم للشفاء وعودتهم.. كما أمر سموه بإقامة مستشفى ميداني متكامل داخل قطاع غزة، ضمن عملية «الفارس الشهم 3»، تلبية للاحتياجات الإنسانية للمتضررين في القطاع.

إلى ذلك، وصلت أمس الطائرة الأولى، التي تحمل على متنها 15 شخصاً من الأطفال وعائلاتهم، في إطار مبادرة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، بعلاج 1000 طفل فلسطيني برفقة عائلاتهم من قطاع غزة في مستشفيات دولة الإمارات. وحطت الطائرة القادمة من مطار العريش في جمهورية مصر العربية، في مطار أبوظبي، وتحمل على متنها الأطفال الذين هم في أمسّ الحاجة للمساعدة الطبية، ممن يعانون إصابات وحروقاً شديدة، ومرضى سرطان يحتاجون إلى علاج حثيث.

وأكدت مساعد وزير الخارجية لشؤون الصحة، مها بركات، أن جميع الطواقم الطبية والصحية والمستشفيات في الدولة على أتم الاستعداد لاستقبال بقية الأطفال وعائلاتهم، وتقديم الرعاية الشاملة والمتكاملة لعلاجهم، وتوفير أفضل الخدمات التخصصية، وفقاً للمعايير الدولية، حتى تماثلهم للشفاء وعودتهم.

وأضافت: «سارعت دولة الإمارات منذ بدء الأزمة بتقديم المساعدات والإمدادات الإنسانية العاجلة لقطاع غزة، وفي هذا الصدد، فقد وجّه صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، بتقديم مساعدات بمبلغ قدره 20 مليون دولار، كما وجّه سموه بإقامة مستشفى ميداني متكامل داخل قطاع غزة، ضمن عملية (الفارس الشهم 3)».

وأشارت إلى أنه في إطار دعم الجهود الإغاثية في قطاع غزة، أرسلت دولة الإمارات 51 طائرة تحمل على متنها 1400 طن من المساعدات الغذائية والصحية ومواد الإيواء، بالتنسيق مع المنظمات الدولية، مثل برنامج الأغذية العالمي.

وتجسّد هذه المبادرات نهج دولة الإمارات والتزامها التاريخي بدعم الشعب الفلسطيني، والتخفيف من حدة الأزمة الإنسانية التي يواجهها، خصوصاً من الفئات الأكثر ضعفاً، وفي مقدمتها الأطفال الذين يشكلون نحو نصف سكان القطاع (ما يزيد على مليون طفل)، والذي يأتي في إطار مواقف دولة الإمارات الأخوية الراسخة تجاه الأشقاء الفلسطينيين.

مها بركات:

• الطواقم الطبية والصحية والمستشفيات في الدولة على أتم الاستعداد لاستقبال الأطفال وعائلاتهم.

• الإمارات سارعت منذ بدء الأزمة بتقديم المساعدات والإمدادات الإنسانية العاجلة لقطاع غزة.

• المبادرات تجسّد التزام الإمارات التاريخي بدعم الشعب الفلسطيني والتخفيف من حدة الأزمة الإنسانية التي يواجهها.

• 51 طائرة أرسلتها الإمارات تحمل على متنها 1400 طن من المساعدات في إطار دعم الجهود الإغاثية في غزة.