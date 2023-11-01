رئيس الدولة يشيد بجهود «محمد بن راشد للفضاء» في تحقيق «طموح زايد»

استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، أمس، في قصر البحر في أبوظبي، رواد الفضاء كلاً من سلطان النيادي وهزاع المنصوري ومحمد الملا، إضافة إلى أعضاء فريق مهمة «طموح زايد 2» في مركز محمد بن راشد للفضاء.

وتبادل سموه مع الوفد الأحاديث الودية، واستمع إلى شرح حول «برنامج الإمارات لرواد الفضاء» والمهام المستقبلية للبرنامج، مشيداً بجهود فريق مركز محمد بن راشد للفضاء في تحقيق «طموح زايد» من خلال هذه المهمة التاريخية، وحث فريق العمل على مواصلة الجهود لتعزيز الإنجازات والمكتسبات الوطنية في هذا المجال الحيوي والإسهام في دفع مسيرة الدولة وتطلعاتها نحو المستقبل.

واستمع سموه إلى سلطان النيادي حول أطول مهمة فضائية في تاريخ العرب التي خاضها أخيراً وامتدت ستة أشهر على متن محطة الفضاء الدولية وأبرز التجارب والأبحاث التي أجراها بالتعاون مع وكالات وهيئات فضائية عالمية.

كما تعرف سموه من هزاع المنصوري ــ أول عربي مسؤول عن متابعة بعثة إلى محطة الفضاء الدولية ــ على دوره خلال المهمة، بجانب الاطلاع على أحدث البرامج التدريبية التي يخوضها رائد الفضاء محمد الملا ورائدة الفضاء نورا المطروشي تمهيداً لخوض مهمات فضائية في المستقبل.

وأهدى سلطان النيادي صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، صورتين لدولة الإمارات وإمارة أبوظبي التقطهما خلال مهمته على متن محطة الفضاء الدولية.. كما قدم هزاع المنصوري لسموه هدية تذكارية عبارة عن صورة سموه مع علم دولة الإمارات الذي رافقه خلال مهمته في عام 2019.

وضم وفد فريق مركز محمد بن راشد للفضاء رئيس مجلس إدارة المركز حمد عبيد المنصوري ومدير عام المركز سالم حميد المري وعدداً من أعضاء فريق المهمة في المركز.

وقال رئيس مجلس إدارة المركز حمد عبيد المنصوري «إن دعم صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان الدائم لفريق العمل يشكل حافزاً ودافعاً لتحقيق مزيد من الإنجازات الوطنية في مجالات علوم الفضاء»، مشيراً إلى أن المركز يعمل على تعزيز إمكانات شباب الإمارات وتأهيلهم وإعدادهم لمواصلة تقدمهم في مجال استكشاف الفضاء.

من جانبه، قال مدير عام المركز سالم حميد المري «إن توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان الحكيمة التي رسمت خارطة طريق لمستقبل قطاع الفضاء في دولة الإمارات، مشيراً إلى أن المهمة التي خاضها سلطان تعد قفزة نوعية في مسيرة مركز محمد بن راشد للفضاء، حيث شكلت الأسس لمهمات فضائية طموحة في المستقبل».

وأضاف أن المركز يسعى بخطى حثيثة وطموحة إلى إحراز خطوات متقدمة في مجال الفضاء في إطار رحلته المستمرة في الابتكار والاستكشاف.