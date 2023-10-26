العمل «عن بُعد» لموظفي حكومة دبي اليوم

وجّه سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، بأن يكون العمل اليوم الجمعة، عن بُعد، لموظفي حكومة دبي، نظراً للأحوال الجوية.

ويشمل القرار الموظفين في جميع الجهات الحكومية في إمارة دبي، على أن تُستثنى من ذلك الوظائف التي تتطلب الحضور إلى مقر العمل.

العمل «عن بُعد» لـ «الحكومة الاتحادية» اليوم

أبوظبي - وام / بناءً على توجيهات مجلس الوزراء، تقرر أن يكون اليوم 27 أكتوبر الجاري عملاً عن بُعد لجميع موظفي الحكومة الاتحادية، على أن تُستثنى من ذلك الوظائف التي تتطلب التواجد في مقر العمل.

كما تقرر أن تكون الدراسة في جميع المدارس الحكومية عن بُعد، وذلك مراعاة للحالة الجوية التي تمر بها الدولة.