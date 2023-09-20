هل يعتد برسائل "الواتس آب" كأدلة إثبات؟

سؤال :

ورد استفسار من قارئ ، يقول فيه :

كان يعمل عندي شخص من إحدى الجنسيات العربية، وأخبرني أنه حدثت له مشكله في بلده ويرغب في السفر إلى عائلته، فأرسلت له رسالة عبر تطبيق "الواتس آب" ، بـ "لا مانع" ، وهو يعني أنه لا مانع لدي من سفره لحل مشاكله.

لكن المفاجأة أنه بعد حوالي 3 أشهر ، أخبرني شخص، يعرفه أنه شاهد هذا العامل في أحد الأماكن، وأنه لم يسافر كما كان يدعي ولم يعد للعمل، ورقم تليفونه غير متاح، فقدمت فيه شكوى للجهة المعنية لحماية نفسي من المسؤولية ، لكنه ادعى أني أعطيته موافقة وعدم ممانعة للعمل لدى الغير، استنادا إلى رسالة "الواتس آب" التي كنت أجبته فيها بخصوص حل مشاكله في بلده .. فما الحل في هذه الحالة ؟



الإجابة :

يجيب المستشار الدكتور يوسف الشريف بالقول :

جوابي على سؤالك هو أن تقديمك للشكوى صحيح وهو حماية لك، وعليك تقديم رسائل "الواتس اب" كاملة لإثبات أنك لم تكتب أو تقصد عدم ممانعة في العمل لدى الغير.

وأن الرسالة المقدمة منه مجتزأه وبناء على ذلك قدم ضده بلاغ هروب وعمل لدى غير الكفيل وهو الجاني على نفسه لأنه لم يحفظ لك مساعدته وصبرك عليه طوال هذه المدة لحل مشاكله على حد زعمه وفي هذه الحالة سيتم الحكم عليه لهروبه من العمل لديك والعمل لدى غير الكفيل ومن خلال بلاغك بذلك يثبت عدم موافقتك على عمله لدى الغير وفيه اعفاء لك من العقوبة ولتكون العقوبة عليه وحده.

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