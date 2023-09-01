742.8 مليون درهم إجمالي معاشات المتقاعدين والمستحقين في «أغسطس»

أعلنت الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية، أن إجمالي قيمة المعاشات التي تم صرفها خلال شهر أغسطس الجاري، بلغ 742 مليوناً و802 ألفاً و656 درهماً، ذهبت لنحو 46 ألفاً و781 مستفيداً من المتقاعدين والمستحقين، بزيادة تجاوزت 79 مليوناً و218 ألف درهم عن إجمالي المعاشات التي صرفتها الهيئة في أغسطس من العام الماضي.

ووفقاً للهيئة، فإن المعاش التقاعدي يظل الهدف الأسمى من الاشتراك في التأمين الاجتماعي، باعتباره يؤمن دخلاً ثابتاً للمؤمَّن عليه وأسرته عن نشوء أي من المخاطر أثناء وجوده على رأس عمله أو بعد التقاعد، موضحة أن هناك مسؤولية مشتركة بين الهيئة والمؤمَّن عليه في تحقيق نظام التأمين الاجتماعي لأهدافه.

وقالت الهيئة إن استمرار المؤمَّن عليه في العمل لأطول فترة ممكنة يساعد في تحسين معاشه التقاعدي، وزيادة الموارد التأمينية للهيئة التي تستثمر فيها بالشكل الأمثل لتوفير أفضل المنافع التأمينية للمؤمن عليهم عند التقاعد. وأكدت حرصها على دعم المتقاعدين والمستحقين بجميع السبل الممكنة من خلال تقديم أفضل الخدمات الاستباقية لهذه الفئات، إضافة إلى تبني المشاريع التي تسهم في دعم المتقاعدين نحو مشروع «بصمة وفاء» الذي أعلنت عنه الهيئة في مطلع شهر يوليو الماضي للمتقاعدين وعائلاتهم للاستفادة من المزايا والخصومات المتوفرة في التطبيق وفق الشراكات التي وقعتها الهيئة مع عدد من الشركاء الاستراتيجيين في الدولة لتقديم الدعم اللازم في مجال الخدمات الاستهلاكية والصحية للمتقاعدين الذين أسهموا في بناء وخدمة الوطن قبل الوصول إلى مرحلة التقاعد.