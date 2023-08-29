"الخارجية" تحذر من مراسلات احتيالية تستهدف التصيد الإلكتروني

حذرت وزارة الخارجية الأفراد من مراسلات احتيالية تستهدف تصيد الأفراد والحصول على أموالهم، داعية إلى عدم الاستجابة لطلبات التحويلات المالية عبر الهاتف أو البريد الإلكتروني باسم وزارة الخارجية أو موظفيها، ومثال على ذلك طلب موافقة الدخول بحساب الهوية الرقمية.

وأكدت وزارة الخارجية عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي ، أن كافة خدماتها رقمية ومصممة بمعايير أمنية عالية لضمان تجربة آمنة وموثوقة، منبهة إلى أنه في حال الاشتباه بأي مراسلة احتيالية أو عملية تصيد إلكتروني التواصل مع الوزارة عبر الرقم (0097180044444).

جدير بالذكر أن انتحال صفات جهات ومؤسسات حكومية، يعد أحد الأساليب الخداعية المتطورة التي يتبعها المحتالون الإلكترونيون، لاختراق بطاقات العملاء البنكية، فضلا إنشاء مواقع إلكترونية ذات واجهات تكاد تكون مطابقة لواجهات تلك الدوائر، وإرسال رسائل نصية تحمل شعاراتها.

وحذرت جهات شرطية عدة من الوقوع ضحية للمحتالين الإلكترونيين، داعية إلى أخذ الحيطة والانتباه والتأكد من موثوقية المراسلات التي تصلهم عبر البريد الإلكتروني، وابلاغ السلطات بمثل هذه الجرائم.

وحذرت من مكالمات احتيالية تدعي انها من جهات حكومية ويتم طلب المعلومات البنكية، وكذا نبهت من روابط مواقع نصب واحتيال إلكترونية مزورة متضمنة رسائل نصية صغيرة تحاكي مؤسسات حكومية و تتصيد الجمهور وتقدم له إغراءات وهمية بمميزات للتعاون مع جهات حكومية عبر مواقعها الإلكترونية.

وحذرت من تجدد أساليب المحتالين والنصابين المخادعة، واستدراج الضحايا بطرق مضللة، للاحتيال عليهم بعد الحصول على معلومات تتعلق بحساباتهم البنكية وإعادة استخدام تلك البيانات من جديد، مما يتيح عمليات سحب الأرصدة المالية.

وناشدت الجمهور بعدم مشاركة معلوماتهم السرية مع أي شخص بما في ذلك معلومات الحساب أو البطاقة البنكية، أو كلمات المرور الخاصة بالخدمات المصرفية عبر الإنترنت أو أرقام التعريف الشخصية الخاصة بأجهزة الصراف الآلي أو رقم الأمان (CCV) أو كلمة المرور موضحة أن موظفي البنوك والمصارف لا يطلبوا مثل هذه المعلومات بتاتاً.