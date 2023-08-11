السيطرة على حريق بواجهة بناية سكنية في عجمان

تمكنت شرطة عجمان وفرق الدفاع المدني من السيطرة على حريق شب بواجهة بناية سكنية من 15 طابقا في منطقة النعيمية (3) على شارع الشيخ خليفة بن زايد عصر اليوم، مع التمكن من إخلاء وإنقاذ سكان المبنى دون وقوع اصابات حتى الآن.

وأفاد مدير عام العمليات الشرطية، العميد عبدلله سيف المطروشي، بأن بلاغاً ورد إلى غرفة العمليات بالشرطة يفيد بوقوع حريق في بناية سكنية على شارع الشيخ خليفة بن زايد بمنطقة النعيمية 3 ، وعلى الفور تحركت دوريات الشرطة كمستجيب أول للحادث وباشرت دورها في فرض طوق أمني حول الحادث مع تنفيذ عمليات الاخلاء بالاشتراك مع الدفاع المدني وإخراج السكان من البناية، وتمت السيطرة على الحريق بمشاركة فرق الدفاع المدني من دون تسجيل إصابات أو وفيات، ونتج عن الحادث احتراق 16 شقة وتضرر 13 مركبة، وتابعت الشرطة الاجراءات بعد تبريد المبنى للتحقيق في ملابسات الحادث واسباب وقوع الحريق.

ودعا مدير عام العمليات الشرطية أصحاب المباني والسكان بضرورة الالتزام باشتراطات الوقاية والسلامة في المباني السكنية، واخذ الحيطة والحذر من كل مايمكن ان يسبب اندلاع الحرائق وخاصة في البنايات السكنية.

ومن جانبه قال مدير إدارة المراكز بالدفاع المدني، العقيد عيلان عيسى الشامسي، إن فرق الدفاع المدني المشاركة في اطفاء الحريق تواجدت من مركز الراشدية كجهة اختصاص، إلى جانب مراكز الإدارة والجرف، وفرق من دفاع مدني الشارقة، وأم القيوين، لافتاً إلى أن الإضرار اقتصرت على الجوانب المادية فقط وتم مباشرة عمليات التبريد فور الانتهاء من مكافحة الحريق."، وتم تسليم المبنى للشرطة لمتابعة الإجراءات.