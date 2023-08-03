%8.1 ارتفاعاً في معاشات يوليو

أعلنت الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية، أن موعد صرف المعاشات التقاعدية لشهر أغسطس سيكون يوم الجمعة 25 من الشهر.

وكشفت الهيئة عن ارتفاع قيمة المعاشات المصروفة لشهر يوليو الماضي، بزيادة قدرها 53 مليوناً و735 ألفاً و855 درهماً، وبنسبة 8.1% مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي.

وبلغت قيمة المعاشات المصروفة 657 مليوناً و587 ألفاً و929 درهماً، وارتفعت خلال الفترة نفسها من العام الجاري لتصبح 711 مليوناً و323 ألفاً و784 درهماً، استفاد منها 46 ألفاً و835 متقاعداً ومستحقاً.

وقالت الهيئة إن المعاش التقاعدي يظل الهدف الأسمى من الاشتراك في التأمين الاجتماعي، باعتباره يؤمّن دخلاً ثابتاً للمؤمَّن عليه وأسرته عن نشوء أي من المخاطر أثناء وجوده على رأس عمله أو بعد التقاعد، مضيفة أن هناك مسؤولية مشتركة بين الهيئة والمؤمَّن عليه في تحقيق نظام التأمين الاجتماعي أهدافه، فاستمرار المؤمَّن عليه في العمل أطول فترة ممكنة يساعد على تحسين معاشه التقاعدي، وزيادة الموارد التأمينية للهيئة التي تستثمر فيها بالشكل الأمثل لتوفير أفضل المنافع التأمينية للمؤمن عليهم عند التقاعد.

وأكدت حرصها على دعم المتقاعدين والمستحقين بجميع السبل الممكنة من خلال تقديم أفضل الخدمات الاستباقية لهذه الفئات، إضافة إلى تبني مشاريع تسهم في دعم المتقاعدين نحو مشروع «بصمة وفاء» الذي أعلنت عنه الهيئة مطلع يوليو الماضي للمتقاعدين وعائلاتهم، للاستفادة من المزايا والخصومات المتوافرة في التطبيق وفق الشراكات التي وقعتها الهيئة مع عدد من الشركاء الاستراتيجيين في الدولة، لتقديم الدعم اللازم في مجال الخدمات الاستهلاكية والصحية للمتقاعدين الذين أسهموا في بناء وخدمة الوطن قبل الوصول إلى مرحلة التقاعد.

وأشادت الهيئة بدور الشركاء الذين أسهموا في دعم تطبيق «بصمة وفاء»، وتتطلع إلى عقد مزيد من الاتفاقات مع الشركات والمؤسسات خلال المرحلة المقبلة لتوفير مزيد من الامتيازات للمتقاعدين وأسرهم.

• 711 مليون درهم معاشات يوليو.. وصرف المعاشات التقاعدية عن أغسطس يوم 25.