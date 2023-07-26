67 ألف متقاعد ومستحق يحصلون على خدمات «أبوظبي للتقاعد»

كشف صندوق أبوظبي للتقاعد، أن إجمالي عدد المواطنين الذين يحصلون على خدمات الصندوق جاوز 67 ألف مستفيد حتى نهاية النصف الأول من العام الجاري، بينهم 22 ألف متقاعد ومستحق (مدني) مسجلون لدى الصندوق، بالإضافة إلى ما يزيد على 45 ألف مستفيد من القطاع العسكري، فيما دعا الصندوق المواطنين المؤمَّن عليهم إلى ضرورة الحرص على متابعة بياناتهم التقاعدية عبر آلية ذكية يوفرها الصندوق على منصة الخدمات الحكومية «تم»، وذلك لحفظ حقوقهم، لافتاً إلى أن قانون التقاعد في إمارة أبوظبي لا يُجيز للمتقاعد الجمع ما بين المعاش التقاعدي وأي راتب آخر عن عمله بعد التقاعد لدى جهة مسجلة بالصندوق.

وتفصيلاً، أفاد مدير قطاع خدمات المتقاعدين والمستحقين في صندوق أبوظبي للتقاعد، أحمد الهاملي، بأن هناك شروطاً عامة يجب استيفاؤها لاستحقاق المواطنين المؤمن عليهم والمسجلين لدى الصندوق معاشاً تقاعدياً، تشمل استكمال المؤمَّن عليه 25 سنة خدمة، أو بلوغ سن الـ60 للرجل و55 للمرأة مع 10 سنوات خدمة، لافتاً إلى أن هناك حالات استثنائية أخرى تُجيز للمؤمّن عليه استحقاق المعاش التقاعدي، منها على سبيل المثال وليس الحصر حالات العجز والإصابة المُتحقّقة بقرار من اللجنة الطبية المختصة المعنية والتي تتبع دائرة الصحة في أبوظبي.

وأكد الهاملي، في تصريحات إعلامية أمس، أن شروط استحقاق المعاش التقاعدي لا تختلف بين المؤمّن عليهم الذكور والإناث إلا في حال كانت المرأة المؤمّن عليها متزوجة أو أرملة أو مطلقة ولديها أبناء، إذ يتيح لها القانون استحقاق المعاش التقاعدي في حالتين: الأولى إذا كان لديها 15 سنة خدمة بصرف النظر عن العمر، والثانية إذا كان لديها 10 سنوات خدمة وعمرها 50 سنة عند انتهاء الخدمة.

وأوضح أن إجمالي عدد المستفيدين من خدمات صندوق أبوظبي للتقاعد يجاوز 67 ألف مستفيد، بينهم 22 ألف متقاعد ومستحق مدني مسجلون لدى الصندوق، بالإضافة إلى ما يزيد على 45 ألف مستفيد من القطاع العسكري بينهم 27 ألف متقاعد عسكري، وما يقارب 19 ألف مستحق مدني عن متوفين عسكريين.

ودعا الهاملي المواطنين المؤمّن عليهم لدى الصندوق إلى مراجعة حقوقهم التقاعدية قبل اتخاذ أي قرار بشأن تقاعدهم، والتأكد المستمر من حقوقهم وواجباتهم في ظل نظام التقاعد، واستكمال بياناتهم ومستنداتهم المطلوبة بالعودة لجهات عملهم، لاستيفاء شروط التقاعد قبل تقديم الطلب، لافتاً إلى أن الصندوق يوفر آلية ذكية للموظفين المواطنين تتيح لهم الاطلاع على بياناتهم المسجلة في نظام التقاعد، من ضمنها اشتراكاتهم الشهرية ومجموع سنوات خدماتهم المسجلة في نظام التقاعد، عبر ملفاتهم الشخصية على منصة «تم» للخدمات الحكومية.

وقال: «المؤمن عليه المواطن منوط به التأكد من دقة بياناته المسجلة في نظام التقاعد وصحتها للحفاظ على حقوقه التقاعدية، وفي حال انطباق شروط استحقاق المعاش التقاعدي على المؤمّن عليه، يمكنه تقديم طلب المعاش التقاعدي عن طريق جهة العمل التي تقوم بدورها بإرسال المعاملة للصندوق ليتولى إنهاء الإجراءات كافة بعد ذلك»، مؤكداً أن صرف المعاش التقاعدي للمؤمّن عليه يبدأ اعتباراً من اليوم التالي لتاريخ انتهاء خدمته، وفي حال وفاة المتقاعد أو المؤمّن عليه يستكمل الصندوق خدماته مع ورثة المتوفى من المستحقين الذين تنطبق عليهم شروط الاستحقاق حسب القانون، مثل الأرمل والأولاد، الإخوة والأخوات، وأبناء الابن والوالدين.

وأضاف الهاملي: «في حال لم تنطبق شروط استحقاق المعاش التقاعدي على المؤمّن عليه، تُصرف له مكافأة على حسب عدد سنوات خدمته، بينما إذا صرف المؤمّن عليه معاشاً تقاعدياً من الصندوق ثم التحق بعد ذلك بعمل جديد في جهة عمل مسجلة لدى الصندوق، وجب عليه إبلاغ الصندوق فوراً، ليتم التعامل مع حالته حسب القانون، وذلك من خلال وقف صرف المعاش التقاعدي وتطبيق كل الإجراءات الخاصة بذلك عليه، خصوصاً أن قانون التقاعد في إمارة أبوظبي لا يسمح بالجمع بين المعاش والراتب». وذكر الهاملي أن صندوق أبوظبي للتقاعد بات يقدم كل خدماته لمتعامليه من خلال منصة «تم» للخدمات الحكومية الموحدة، لافتاً إلى أن أكثر الخدمات التي يتم طلبها بالنسبة للمتقاعدين هي خدمة الحصول على شهادة «لمن يهمه الأمر»، التي باتت متوافر بشكل تلقائي في محفظة المتعامل على منصة «تم» دون أي حاجة لتقديم المتعامل طلباً للحصول عليها.