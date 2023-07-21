«الوطنية للانتخابات» تدعو المواطنين إلى المشاركة في تنظيم عملية التصويت

دعت اللجنة الوطنية للانتخابات المواطنين والمواطنات إلى المشاركة في تنظيم عملية التصويت في مراكز الانتخاب الموزعة على مستوى إمارات الدولة ومناطقها، خلال أيام انتخابات المجلس الوطني الاتحادي 2023.

ويأتي ذلك ضمن جهود اللجنة الوطنية للانتخابات لتنفيذ الدورة (الخامسة) من انتخابات المجلس الوطني الاتحادي؛ بما يمكن الناخبين من المشاركة في الانتخابات وممارسة حقهم الانتخابي لاختيار مرشحيهم بكل يسر وسهولة.

وحددت اللجنة الوطنية للانتخابات خمسة شروط للانضمام إلى البرنامج التدريبي للالتحاق بالعمل في مركز الانتخاب، تتمثل في: أن يكون المتقدم من مواطني دولة الإمارات، وألا يقل عمره عن 21 عاماً، وأن يلتزم بحضور الدورة التدريبية الخاصة بالبرنامج ويجتازها بنجاح، إضافة إلى التزامه بتنفيذ وإنجاز أي مهمة تعهد إليه في مركز الانتخاب، علاوة على تعهد المتقدم بالعمل ضمن فريق مركز الانتخاب الذي سيلتحق به أيام الانتخابات.

ودعت اللجنة المواطنين الراغبين في المشاركة إلى التقدم بالوثائق الثبوتية المطلوبة عبر الموقع الإلكتروني، وستخضع جميع طلبات الالتحاق للمراجعة للتأكد من استيفائها لجميع الشروط الواجب توافرها في المتقدم، على أن يتم إخطار المتقدمين الذين تتم الموافقة على طلباتهم عن طريق الرسائل النصية أو البريد الإلكتروني.

وأشارت اللجنة الوطنية للانتخابات إلى أنه سيتم تنظيم العديد من الورش التخصصية لتأهيل وتدريب العاملين بمراكز الانتخاب، لضمان استطاعة كل منهم القيام بمختلف المهام في مركز الانتخاب، بما يشمله ذلك من استقبال الناخبين، وتنظيم دخولهم إلى مركز الانتخاب، ومساعدتهم على الإدلاء بأصواتهم بيسر وسهولة وبخاصة الناخبين من كبار المواطنين وأصحاب الهمم، ومتابعة أداء تصويت الناخبين.

وأكدت اللجنة أن المشاركين في تنظيم عملية التصويت سوف يكتسبون بعد الانتهاء من البرنامج عدداً من المهارات، أهمها: إثراء معلوماتهم عن برنامج التمكين السياسي الذي أطلقه المغفور له - بإذن الله تعالى- الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان «رحمه الله»، إضافة إلى الإلمام بدور المجلس الوطني الاتحادي، واكتساب مهارات العمل في مراكز الانتخاب، علاوة على الإلمام بالأطر التنظيمية للعملية الانتخابية، فضلاً عن اكتساب مهارات التعامل مع الجمهور.

وتتوافر المزيد من المعلومات عن الدورة الخامسة لانتخابات المجلس الوطني الاتحادي عبر الموقع الإلكتروني للجنة الوطنية للانتخابات www.uaenec.ae، والتطبيق الذكي للجنة الوطنية للانتخابات المتوفر على متجري أبل ستور وغوغل بلاي، وصفحات التواصل الاجتماعي الخاصة باللجنة، كما يمكن التواصل مع مركز الاتصال الخاص باللجنة على الرقم (600500005)

شروط المشاركة في تنظيم عملية التصويت:

■ أن يكون المتقدم من مواطني دولة الإمارات.

■ ألا يقل عمره عن (21) عاماً.

■ أن يلتزم بحضور الدورة التدريبية الخاصة بالبرنامج، ويجتازها بنجاح.

■ أن يلتزم بتنفيذ وإنجاز أي مهمة تعهد إليه في مركز الانتخاب.

■ أن يتعهد بالعمل ضمن فريق مركز الانتخاب الذي سيلتحق به أيام الانتخابات.