الأرشيف والمكتبة الوطنية يشارك في ملتقى تعزيز جودة الحياة الأسرية

شارك الأرشيف والمكتبة الوطنية، في ملتقى تعزيز جودة الحياة الأسرية، الذي تنظمه مؤسسة التنمية الأسرية، بمعرض للصور التاريخية التي توثق جوانب من تاريخ الإنسان والمكان في الإمارات قبيل قيام الاتحاد، في ستينيات القرن الماضي، إلى جانب عرض العديد من إصداراته التي توثق الماضي وتدون الحاضر وتستشرف المستقبل، وتبرز حرص دولة الإمارات على استدامة التنمية التي من شأنها تعزيز جودة الحياة الأسرية.

وعكست الصور التاريخية التي تضمنها المعرض عند مقارنتها مع الحاضر، ما بلغته دولة الإمارات العربية المتحدة من نهضة وتقدم في ظل القيادة التاريخية للمؤسس والباني الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، وفي ظل القيادة الرشيدة التي سارت على نهجه مجسدة رؤاه وتطلعاته.

وقدّم المعرض عبر محتوياته جوانب من البعد التاريخي لدولة الإمارات العربية المتحدة، الذي يثري ثقافة الأجيال بماضي الآباء والأجداد وبتراثهم العريق.

يذكر أن المعرض شهد إقبال المشاركين في الملتقى واهتمامهم، حيث عرّفهم بالدور الذي يقدمه الأرشيف والمكتبة الوطنية في جمع تاريخ الوطن وحفظه للأجيال وإتاحته للباحثين والمتخصصين.