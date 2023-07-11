إنشاء حظيرة لصيانة وإصلاح وتجديد الطائرات في "دبي الجنوب"

وقع مشروع محمد بن راشد للطيران اتفاقية تعاون مع شركة "تيم إنفستمنت" لبناء حظيرة لصيانة وإصلاح وتجديد الطائرات بدبي الجنوب تكون مخصصة لتلبية احتياجات الطائرات.

وقع الاتفاقية في المقر الرئيسي لدبي الجنوب المدير التنفيذي لمشروع محمد بن راشد للطيران طحنون سيف والمؤسس والرئيس التنفيذي لشركة "تيم إنفستمنت" تيمور شاه شهاب بحضور الرئيس التنفيذي لمؤسسة مدينة دبي للطيران ودبي الجنوب خليفة الزفين وكبار المسؤولين التنفيذيين من كلا الطرفين.

وسيتم وضع حجر الأساس للحظيرة الجديدة خلال معرض دبي للطيران 2023 ويتوقع إنجازها في الربع الأول 2025.

وقال طحنون سيف إن اتفاقيتنا مع "تيم إنفستمنت" تؤكد التزامنا المستمر إزاء تعزيز نمو قطاع الطيران بدبي واستقطاب أكبر شركات الطيران العالمية لتأسيس فروع لها في الإمارة ضمن المنظومة الديناميكية لدبي الجنوب بما يضمن توفير مختلف الاحتياجات للشركات العاملة في هذا القطاع ، وسنبذل كل جهد مستطاع لدعم توسع "تيم إنفستمنت" في دبي في إطار مساعينا الحثيثة لمواصلة الإسهام في ترسيخ مكانة الإمارة على خريطة الطيران العالمية.

من جهته قال تيمور شاه شهاب إن المنشأة الجديدة التي نعتزم تشييدها في مشروع محمد بن راشد للطيران تمثل جانبا من خططنا الاستراتيجية كخطوة مهمة لتوسيع نطاق انتشارنا لتوفير خدماتنا لعملائنا على نطاق أوسع في قطاع الطيران إن هذه الخطوة تضعنا ضمن الشركات الرائدة في مجال صيانة وإصلاح وتجديد الطائرات بدبي ما يعزز حرصنا على تحقيق المزيد من الابتكار والتميز على مستوى القطاع. وفي الوقت ذاته نتطلع للعمل بشكل وثيق مع مشروع محمد بن راشد للطيران لإنشاء حظيرتنا الجديدة.

ويوفر مشروع محمد بن راشد للطيران للشركات العالمية خدمات ربط واتصال عالية المستوى فضلا عن كونها منطقة حرة لشركات الطيران الرائدة في العالم وشركات الطائرات الخاصة والصناعات المرتبطة بها.

ويقع المشروع في دبي الجنوب الجهة المسؤولة عن تطويره ويستضيف أيضا مراكز للصيانة والتدريب والتعليم. ويسعى المشروع إلى دعم الصناعات الهندسية لتعزيز رؤية الإمارة لتصبح مركزا عالميا رائدا للطيران.