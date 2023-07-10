إغلاق مطعم في "الظفرة" بعد ضبط حشرات في "الأواني"

أغلقت هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية مطعم دائم الاخضرار النباتي فرع 3” في الظفرة، بسب خطورته على الصحة العامة ورصد حشرات في منطقة تخزين الأطعمة .

وأوضحت الهيئة أن تقرير الرقابة الغذائية أفاد بأن قرار الإغلاق الإداري جاء نتيجة تكرار بنود عالية الخطورة وعدم التزام المنشأة بتطبيق اشتراطات السلامة الغذائية مما يؤثر على مستوى سلامة الغذاء وصحة المستهلك دون اتخاذ المنشأة إجراءات تصحيحية فعالة، حيث تم رصد وجود حشرات على المغسلة وفي منطقة تخزين الأواني والمعدات المستخدمة في إعداد وتجهيز الأطعمة، بالإضافة إلى عدم حفظ الأغذية الجاهزة للتقديم في درجات الحرارة المناسبة، وعدم كفاءة تبريد الثلاجة في المنشأة.

ورغم تعاقب التفتيش على المنشأة لم يتم التجاوب مع ملاحظات المفتشين المتصلة باشتراطات صحة وسلامة الغذاء، حيث قام المفتشون بتحرير 3 مخالفات وتنبيه بالإغلاق الإداري، إلا أنها لم تقم بتصويب أوضاعها واستيفاء الملاحظات الواردة بحقها.

وأكدت الهيئة أن أمر الإغلاق الإداري سيظل ساري المفعول حتى يتم تصحيح الأوضاع المخالفة واستيفاء المنشأة لجميع المتطلبات اللازمة لضمان صحة وسلامة الغذاء.

وذكرت أن قرارات الإغلاق الإداري وكشف التجاوزات المرصودة يأتي في إطار الجهود التفتيشية الرامية لتعزيز منظومة السلامة الغذائية في إمارة أبوظبي، وتأكيد الدور الرقابي لضمان التزام كافة المنشآت باشتراطات السلامة الغذائية، موضحة أن جميع المنشآت باختلاف طبيعتها ومنتجاتها الغذائية تخضع للتفتيش الدوري من قبل مفتشي الهيئة للتأكد من تقيدها باشتراطات السلامة الغذائية.

وناشدت الهيئة الجمهور بالتواصل معها، والإبلاغ عن أية مخالفات يتم رصدها في أية منشأة غذائية أو عند الشك في محتويات المادة الغذائية من خلال الاتصال على الرقم المجاني لحكومة أبوظبي 800555 حتى يقوم مفتشو الهيئة باتخاذ الإجراء اللازم وصولاً إلى غذاء آمن وسليم لجميع أفراد المجتمع في إمارة أبوظبي.