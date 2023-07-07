4462 أسرة مستفيدة من الدعم الاجتماعي في أبوظبي

أفادت دائرة تنمية المجتمع في أبوظبي، بأن عدد الأسر المستفيدة من برنامج الدعم الاجتماعي خلال العام الماضي بلغ 4462 أسرة، فيما بلغ إجمالي المنافع السكنية سبعة مليارات درهم، مشيرة إلى تحقيق القطاع الاجتماعي العديد من المنجزات التي أسهمت في تحقيق أثر ملموس عبر تحسين حياة الأفراد، وتعزيز جودة حياة المجتمع.

وتفصيلاً، أكد رئيس الدائرة، الدكتور مغير الخييلي، الحرص على توفر كل سبل الدعم والرخاء وتلبية تطلعات واحتياجات المواطنين والمقيمين، لينعم الجميع بمستوى حياة كريمة يمكّنه من مواصلة مسيرة التنمية والعطاء والقيام بدوره تجاه وطنه ومجتمعه على أكمل وجه.

وأفاد وكيل الدائرة، المهندس حمد الظاهري، بأن منظومة العمل في القطاع الاجتماعي في الإمارة، شهدت تطوراً ملحوظاً في نوعية الخدمات المقدمة، والوصول إلى مختلف الشرائح.

وأكدت الدائرة في تقرير «إنجازات القطاع الاجتماعي لإمارة أبوظبي 2022» أن تفعيل محور الدعم الاجتماعي أسهم في تقديم حزمة من الخدمات المالية، وتحقيق الاستقرار للأسر ذات الدخل المحدود حيث بلغ عدد الأسر المستفيدة من برنامج أبوظبي للدعم الاجتماعي 4462 أسرة خلال عام 2022، وعملت الهيئة على زيادة نسبة المشاركين في برامج التمكين الاقتصادي لمنتسبي برنامج الدعم والمرتبط بالبحث الجاد عن العمل لدى الأفراد، حيث تسعى برامج التمكين المتنوعة إلى استدامة الموارد الاقتصادية لأفراد الأسرة، وبلغت نسبة التمكين الاقتصادي 37.2%، حيث حصل 329 مستفيداً على وظائف، كما اجتاز 274 اختبارات برامج التعليم المستمر، وشارك 398 مستفيداً في البرامج التدريبية، بالإضافة إلى استحداث مجموعة من البرامج لتعزيز شمولية نظام الحماية الاجتماعية، ودراسة مجموعة من التعديلات على السياسات والبرامج القائمة حالياً ومتابعة تنفيذها مع جهات الاختصاص.

وأكدت الدائرة أن حجم إجمالي المنافع السكنية بلغ سبعة مليارات درهم، منها 3607 قروض سكنية بقيمة ستة مليارات درهم، و185 مسكناً بقيمة 370 مليون درهم، و75 قطعة أرض سكنية بقيمة 122 مليون درهم، إضافة إلى 524 إعفاءً للمتقاعدين وأسر المتوفين بقيمة 549 مليون درهم.

وأشارت الدائرة إلى إطلاق المنصة الرقمية «الأبوة الإيجابية»، التي تهدف إلى تزويد الوالدين والقائمين على رعاية الأبناء في مرحلة المراهقة، بالمعارف والمهارات اللازمة لتربية الأبناء وفق احتياجاتهم ونموهم البدني والنفسي، كما واصلت جهودها لرفع مستوى جودة الخدمات المقدمة لأفراد المجتمع في مجال الرعاية الاجتماعية، حيث شملت خدمة الترخيص مهناً للرعاية الاجتماعية، هي الأخصائي النفسي غير السريري، والمعالج النفسي، والأخصائي الاجتماعي، والمرشد.

وأكدت الدائرة أن هيئة المساهمات المجتمعية «معاً» تعمل على تعزيز التماسك الأسري عن طريق المساهمة الفعّالة في أجندة الثقافة المالية في إمارة أبوظبي، وشارك في برنامج غاية لتعزيز الثقافة المالية 71 متطوعاً محاضراً، وبلغ إجمالي الساعات التطوعية 3466 ساعة، فيما بلغ قيمة الساعات التطوعية 639 ألفاً و200 درهم.

وعملت «معاً» على تعزيز الفرص التطوعية في أبوظبي، ما أدى إلى زيادة أعداد المشاركين في الفرص التطوعية العامة والتخصصية في مختلف المجالات، حيث بلغت القيمة الإجمالية للتطوع أكثر من 39 مليون درهم، فيما بلغ عدد المتطوعين 15 ألف متطوع، وعدد الفرص التطوعية 706 فرص تطوعية، حيث زادت نسبة الفرص التطوعية بنسبة 63%.

•7 مليارات درهم حجم إجمالي المنافع السكنية.

•3607 قروض سكنية تم منحها للمستحقين.