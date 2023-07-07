حمدان بن محمد: دبي ماضية في تعزيز مكانتها في سباق الابتكار العالمي

أكد سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، أن دبي ماضية في تعزيز مكانتها في سباق الابتكار العالمي، وأن تعزيز القدرات الابتكارية للكفاءات الوطنية في شتى القطاعات هو التزام راسخ لتعزيز مكانة دبي كمدينة تقدم نموذجاً عالمياً رائداً في قيادة وتحفيز الابتكار في مختلف المجالات.

وقال سموّه: «دبي هي مدينة الفرص والمستقبل، لأنها جعلت من الابتكار والإبداع والمرونة في العمل جزءاً من هويتها، برؤية وتوجيهات صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، بترسيخ ثقافة الابتكار في بيئة العمل المؤسسي، وكذلك في مختلف مسارات العمل بالإمارة، لتحقيق الهدف الأسمى للعمل الحكومي على تنوّع مساراته وهو خدمة الناس والمجتمع».

جاء ذلك، خلال حضور سموّ ولي عهد دبي، تخريج الدفعة الأولى من «برنامج مستشار الابتكار الحكومي»، الذي أطلقه برنامج دبي للتميز الحكومي، التابع للأمانة العامة للمجلس التنفيذي، بالشراكة مع مؤسسة دبي للمستقبل، وجامعة اشريدج البريطانية، الهادف إلى تطوير قدرات موظفي حكومة دبي الابتكارية، وتعزيز وترسيخ الفكر الاستباقي وثقافة الابتكار في الجهات الحكومية، من خلال التعرف إلى منهجيات عالمية متميزة وأدوات عملية مبتكرة.

وهنّأ سموّه، خريجي البرنامج، داعياً إياهم إلى مواصلة السعي نحو استحداث أفكار جديدة ومبدعة تدعم تطوير قدرات الجهات التابعين لها، وتعزز كفاءة العمل الحكومي بصورة عامة، وقال سموّه: «أدعو كل موظف في حكومة دبي أن يجعل الابتكار نهجاً ثابتاً في عمله.. وغايتنا خدمة المجتمع وتعزيز جودة حياة أفراده».

وأشاد سموّه بجهود برنامج دبي للتميز الحكومي، والمبادرات التي من شأنها أن تعزز من قدرات وكفاءات الجهات الحكومية، وقال سموّه: «وجّهت برنامج دبي للتميز الحكومي بمتابعة تطور المنتسبين وإضافاتهم النوعية في الجهات الحكومية.. المستقبل وفرصه الكبيرة محل اهتمامنا.. وما يطرحه البرنامج اليوم دليل جديد على نجاح دبي في ترسيخ ثقافة الابتكار في بيئة حكومية متنوّعة ومرنة تقودها كفاءات إماراتية رائدة مهمتها تسهيل حياة الناس».

وأكد الأمين العام للمجلس التنفيذي لإمارة دبي رئيس برنامج دبي للتميز الحكومي، عبدالله محمد البسطي، أن حكومة دبي لا تعترف بخط نهاية لسباق الابتكار والريادة، بل تسعى دائماً نحو آفاق جديدة، بتوجيهات صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، ومتابعة سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي. وقال: «عملت حكومة دبي، ولاتزال، على بناء بيئة محفزة وحاضنة للأفكار والابتكار، من خلال توفير كل الإمكانات اللازمة للنهوض بالعمل الحكومي الداعم لمختلف القطاعات الاستراتيجية. واليوم ومع تخريج الدفعة الأولى من «برنامج مستشار الابتكار الحكومي»، الذي أطلقه برنامج دبي للتميز الحكومي، نفتح أبواباً جديدة لتحويل الأفكار إلى واقع ومواصلة الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة لكل من يعيش ويعمل في دبي».

من جانبه، قال المنسق العام لبرنامج دبي للتميز الحكومي، الدكتور هزاع النعيمي: «يجسّد (برنامج مستشار الابتكار الحكومي) رؤية القيادة نحو الارتقاء بمنظومة العمل الحكومي، وتسريع وتيرة الابتكار، ودفع مسيرة التنمية، لمواكبة تطلعات دبي للمستقبل، وإيجاد حلول مبتكرة للتحديات التي قد تواجهها حكومة دبي، لتأكيد جاهزيتها وقدرتها على الإنجاز والتطوير المستدام».

وضمّت الدفعة الأولى 50 موظفاً حكومياً من 30 جهة حكومية، حصلوا على شهادة «مستشار الابتكار الحكومي» المعتمدة من قِبل برنامج دبي للتميز الحكومي. واطلع الخريجون، خلال مشاركتهم بالبرنامج على مدى ستة أشهر، على أفضل الممارسات العالمية في مجال الابتكار وكيفية تطبيق أدواته، بهدف إيجاد حلول مبتكرة تسهم في تعزيز الأداء الحكومي، وقدرته على مواجهة أي تحديات، من خلال تقديم مشروعات مبتكرة مع الفرق المشاركة في البرنامج، الذي عمل على تطويره برنامج دبي للتميز الحكومي، بالشراكة مع مؤسسة دبي للمستقبل، وجامعة اشريدج البريطانية، ومؤسسات عالمية متخصصة في الابتكار.

3 مساقات تدريبية

يشمل «برنامج مستشار الابتكار الحكومي» ثلاثة مساقات تدريبية رئيسة: الأول هو «مساق التعلّم» ويعتمد على بناء الفكر الابتكاري، من خلال موضوعات خاصة بالابتكار والتعلّم من أفضل الممارسات وأدوات الابتكار، والثاني هو «مساق التجربة» الذي يسمح للمشاركين بتطبيق أدوات الابتكار للوصول إلى حلول مبتكرة لأبرز التحديات وعرضها على الجهات المعنية، أما المساق الثالث «رحلة الاستكشاف» حيث يطلع المشاركون على أفضل الممارسات العالمية عبر ندوات معرفية مع خبراء وتجارب مؤسسات مبتكرة في دولة الامارات.

وصُمم أسلوب التعلّم من خلال برامج تدريبية عدة مسجلة عبر المنصّة الرقمية لبرنامج دبي للتميز الحكومي، وجلسات معرفية مباشرة «عن بُعد» مع خبراء عالميين، إضافة إلى ندوات معرفية في مجال الابتكار تمكّن المشاركين من التعرف إلى أفضل الممارسات العالمية في مجال الابتكار والمشاركة في تمارين عملية تفاعلية.

ولي عهد دبي:

• «برؤية وتوجيهات محمد بن راشد.. دبي جعلت من الابتكار والمرونة في العمل جزءاً من هويتها لتصبح اليوم مدينة الفرص والمستقبل».

• «وجّهت برنامج دبي للتميز الحكومي بمتابعة تطوّر المنتسبين وإضافاتهم النوعية في الجهات الحكومية».