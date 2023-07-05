عودة سكان 225 شقة إلى مساكنهم في برج عجمان ون بأمان

عاد سكان 225 شقة إلى مساكنهم في برج عجمان ون (A2) المتضررين من حادث الحريق إلى شققهم بعد إقامتهم في مقر إقامة مؤقت بعدد من فنادق الإمارة، وذلك بعد التأكد من اتخاذ كافة احتياطات الأمن والسلامة التي تضمن عودتهم إلى منازلهم بأمان، فيما بقي سكان 90 شقة مقيمون في الفنادق لحين استكمال إعادة تأهيل وإصلاح الشقق المتضررة التي تضمنت 64 شقة منها محترقة بالكامل.

وأوضح رئيس مركز شرطة المدينة الشامل، المقدم غيث خليفة الكعبي، أن الحريق بدأ في الطابق 16 من البرج المكون من 32 طابقاً وتم إخلاؤه بالكامل في وقت قياسي دون وقوع إصابات، ليتمكن رجال الدفاع المدني بدعم من جهات الاختصاص من السيطرة على الحريق والتعامل مع الحادث بنجاح، وتم على إثره نقل 810 أشخاص من سكان البرج للإقامة في فنادق الإمارة بالتعاون مع هيئة الهلال الأحمر الإماراتي وجمعية الأعمال الخيرية في عجمان.

وأكد رئيس مركز شرطة المدينة الشامل أن الشرطة تعمل على دعم عودة سكان البرج إلى شققهم، وتوفير كافة احتياجاتهم اللازمة لعودتهم إلى حياتهم الطبيعية، كما تسعى شرطة عجمان بالتعاون مع جهات الاختصاص لمتابعة إعادة ترميم الشقق الغير القابلة للسكن حاليا.

وذكر رئيس مركز شرطة المدينة الشامل أنه في إطار حرص القيادة على تقديم الدعم للسكان وتلبية متطلباتهم واحتياجاتهم خلال الأزمة، تم توفير مركز شرطة متنقل في موقع الحادث فوراً ولمدة 4 أيام على مدار الساعة، لتقديم جميع الخدمات اللازمة للسكان المتضررين والمجاورين في موقع الحريق دون الحاجة لزيارة مركز الشرطة، حيث أصدر المركز 52 شهادة لمن يهمه الأمر، منها 13 بلاغ تلف مركبة، و7 شهادات إثبات حالة عن البلاغ، إضافة إلى 31 شهادة تلف ممتلكات داخل الشقق، وذلك حفاظاً على حقوقهم لحين عودتهم إلى منازلهم بسلام.

وقدم المقدم غيث الكعبي جزيل الشكر لإدارة الدفاع المدني، وهيئة الهلال الأحمر الإماراتي وجمعية الأعمال الخيرية في عجمان لتعاونهم وجهودهم الجبارة في السيطرة على الحريق، والتعاون في نقل وإقامة السكان المتضررين، ومتابعة أمورهم في الفنادق تعزيزا لاستقرار الامن والسلامة في المنطقة.