«دبي للصحافة» يتعاون مع «الصين للإعلام»

بحث نادي دبي للصحافة مع وفد من مجموعة الصين للإعلام، التي تعد من كبرى الشبكات الإعلامية في العالم، وتتخذ من دبي مقراً إقليمياً لها، سبل تعزيز التعاون من خلال تبادل الخبرات والتجارب الناجحة، لاسيما على صعيد تنظيم الفعاليات الإعلامية الكبرى في ضوء الخبرة الكبيرة التي يمتلكها النادي في هذا المجال وعلى مدار سنوات طويلة، نظّم خلالها العشرات من الفعاليات الإعلامية التي ضمت نخب الإعلاميين من المنطقة والعالم.

وأكدت مديرة النادي الدكتورة ميثاء بوحميد، أن دبي وفّرت البيئة الداعمة للإعلام والإعلاميين، وهيّأت البنية التحتية الداعمة ووضعتها في متناول كبرى المؤسسات الإعلامية للاستفادة منها في أداء رسالتها، حيث يسعى النادي ليكون جزءاً من قصة نجاح القطاع الإعلامي في دبي، التي أصبحت مقراً لآلاف الشركات الإعلامية من المنطقة والعالم.