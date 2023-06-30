يوليو يشهد ارتفاعاً في درجات الحرارة لامتداد «منخفضات حرارية»

أفاد المركز الوطني للأرصاد بأن الدولة تتعرّض خلال الفترة الحالية لامتداد منخفض جوي سطحي من الشرق، يصاحبه امتداد منخفض جوي ضعيف في طبقات الجو العليا، لافتاً إلى أن شهر يوليو الجاري الذي يعد أحد أشهر الصيف، يشهد ارتفاعاً في درجات الحرارة، حيث تتأثر المنطقة والدولة بامتداد المنخفضات الحرارية، وأهمها منخفض الهند الموسمي، والتي تعمل على رفع درجات الحرارة.

وأوضح أن المناطق الجبلية الشرقية والجنوبية من الدولة تتعرّض لتكوّن السحب الركامية حيث تتطور هذه السحب بسبب الجبال، وارتفاع في درجات الحرارة وينجم عنها سقوط الأمطار في فترات ما بعد الظهر.

وذكر أن بعض مناطق الدولة تتأثر كذلك خلال هذا الشهر، خصوصاً في النصف الثاني منه، بامتداد منطقة التقارب بين المدارين (ITCZ) والذي يصاحبه تكوّن بعض السحب الركامية الممطرة أحياناً، منوهاً إلى أن دورة نسيم البر والبحر تلعب دوراً مهماً خلال هذا الشهر، حيث تتأثر الدولة برياح جنوبية شرقية ليلاً وصباحاً وبرياح شمالية نهاراً، وكذلك تتأثر الدولة أحياناً برياح جنوبية نشطة، خصوصاً خلال فترة الصباح قد تثير الغبار، كما تنشط الرياح الشمالية الغربية أحياناً وتكون محمّلة ومثيرة للغبار.

وأفاد المركز بأن الرطوبة النسبية تزداد في بعض الأيام خلال فترة الصباح الباكر على بعض المناطق، وقد يتشكّل ضباب أو ضباب خفيف في بعض الأيام القليلة خلال الشهر.

وتوقع المركز أن طقس اليوم يكون صحواً إلى غائم جزئياً ومغبراً أحياناً، فيما تكون الرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحياناً لتكون مثيرة للغبار والأتربة نهاراً، وتراوح سرعتها من 15 إلى 25 كم/س، تصل إلى 40 كم/س على البحر الذي يكون خفيف الموج إلى متوسط قد يضطرب أحياناً في العمق في الخليج العربي وخفيف الموج في بحر عمان.

وتوقّع المركز أن يظل الطقس غداً صحواً إلى غائم جزئياً ومغبراً أحياناً، على أن تميل درجات الحرارة للانخفاض التدريجي، منوهاً إلى أن الرياح تكون جنوبية غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحياناً لتكون مثيرة للغبار والأتربة نهاراً، وتراوح سرعتها من 15 إلى 25 كم/س، تصل إلى 40 كم/س على البحر الذي يكون متوسط الموج يضطرب أحياناً في الخليج العربي وخفيف الموج في بحر عمان.

وأشار إلى أن طقس الإثنين المقبل سيكون صحواً إلى غائم جزئياً ومغبراً أحياناً، مع ظهور السحب المنخفضة صباحاً على الساحل الشرقي، يصبح رطباً ليلاً حتى صباح الثلاثاء على بعض المناطق الساحلية والداخلية، مع احتمال تشكّل الضباب أو الضباب الخفيف، فيما تكون الرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحياناً لتكون مثيرة للغبار والأتربة نهاراً، وتراوح سرعتها من 15 إلى 25 كم/س، تصل إلى 40 كم/س على البحر الذي يكون متوسط الموج إلى خفيف في الخليج العربي وخفيف الموج في بحر عمان.

وأوضح المركز أن طقس الثلاثاء المقبل يظل صحواً إلى غائم جزئياً ومغبراً أحياناً، مع ظهور السحب المنخفضة صباحاً على الساحل الشرقي قد تكون ركامية على الجبال بعد الظهر، يصبح رطباً ليلاً حتى صباح الأربعاء على بعض المناطق الساحلية، خصوصاً الشمالية مع احتمال تشكل الضباب أو الضباب الخفيف، لافتاً إلى أن الرياح تكون جنوبية غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحياناً لتكون مثيرة للغبار والأتربة نهاراً غرباً، وتراوح سرعتها من 15 إلى 25 كم/س، تصل إلى 40 كم/س على البحر الذي يكون خفيف الموج إلى متوسط في الخليج العربي وخفيف الموج في بحر عمان.