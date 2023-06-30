"الأرصاد": انخفاض تدريجي في "الحرارة" غداً

أفاد المركز الوطني للأرصاد بأن الدولة تتعرّض خلال الفترة الحالية لامتداد منخفض جوي سطحي من الشرق، يصاحبه امتداد منخفض جوي ضعيف في طبقات الجو العليا، لافتاً إلى أن طقس اليوم يكون صحواً إلى غائماً جزئياً ومغبر أحياناً، فيما تكون الرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحياناً لتكون مثيرة للغبار والأتربة نهاراً، وتتراوح سرعتها من 15 إلى 25 كم/س، تصل إلى 40 كم/س على البحر الذي يكون خفيف إلى متوسط الموج قد يضطرب أحياناً في العمق في الخليج العربي وخفيف الموج في بحر عمان.

وتوقّع المركز أن يظل الطقس غداً صحواً إلى غائماً جزئياً ومغبر أحياناً، على أن تميل درجات الحرارة للانخفاض التدريجي، منوهاً إلى أن الرياح تكون جنوبية غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحياناً لتكون مثيرة للغبار والأتربة نهاراً، وتتراوح سرعتها من 15 إلى 25 كم/س، تصل إلى 40 كم/س على البحر الذي يكون متوسط الموج يضطرب أحياناً في الخليج العربي وخفيف الموج في بحر عمان.

وأشار إلى أن طقس الإثنين المقبل سيكون صحواً إلى غائماً جزئياً ومغبر أحياناً، مع ظهور السحب المنخفضة صباحاً على الساحل الشرقي، يصبح رطب ليلاً حتى صباح الثلاثاء على بعض المناطق الساحلية والداخلية، مع احتمال تشكّل الضباب أو الضباب الخفيف، فيما تكون الرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحياناً لتكون مثيرة للغبار والأتربة نهاراً، وتتراوح سرعتها من 15 إلى 25 كم/س، تصل إلى 40 كم/س على البحر الذي يكون متوسط إلى خفيف الموج في الخليج العربي وخفيف الموج في بحر عمان.

وأوضح المركز أن طقس الثلاثاء المقبل يظل صحواً إلى غائماً جزئياً ومغبر أحياناً، مع ظهور السحب المنخفضة صباحاً على الساحل الشرقي قد تكون ركامية على الجبال بعد الظهر، يصبح رطب ليلاً حتى صباح الأربعاء على بعض المناطق الساحلية، خاصة الشمالية مع احتمال تشكل الضباب أو الضباب الخفيف، لافتاً إلى أن الرياح تكون جنوبية غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحياناً لتكون مثيرة للغبار والأتربة نهاراً غرباً، وتتراوح سرعتها من 15 إلى 25 كم/س، تصل إلى 40 كم/س على البحر الذي يكون خفيف إلى متوسط الموج في الخليج العربي وخفيف الموج في بحر عمان.

ووفقاً للمركز يشهد شهر يوليو الجاري الذي يعد أحد أشهر الصيف، ارتفاعاً في درجات الحرارة، حيث تتأثر المنطقة والدولة بامتداد المنخفضات الحرارية، وأهمها منخفض الهند الموسمي، والتي تعمل على رفع درجات الحرارة، موضحاً أن المناطق الجبلية الشرقية والجنوبية من الدولة تتعرّض لتكوّن السحب الركامية حيث تتطور هذه السحب بسبب الجبال، وارتفاع في درجات الحرارة ويتسبب عنها سقوط الأمطار في فترات ما بعد الظهر.

وذكر أن بعض مناطق الدولة تتأثر كذلك خلال هذا الشهر خاصة في النصف الثاني منه بامتداد منطقة التقارب بين المدارين (ITCZ) والذي يصاحبه تكوّن بعض السحب الركامية الممطرة أحياناً، منوهاً إلى أن دورة نسيم البر والبحر تلعب دوراً هاماً خلال هذا الشهر، حيث تتأثر الدولة برياح جنوبية شرقية ليلاً وصباحاً وبرياح شمالية نهاراً،

وكذلك تتأثر الدولة أحياناً برياح جنوبية نشطة، خاصة خلال فترة الصباح قد تثير الغبار، كما تنشط الرياح الشمالية الغربية أحياناً وتكون محمّلة ومثيرة للغبار.

وأفاد المركز بأن الرطوبة النسبية تزداد في بعض الأيام خلال فترة الصباح الباكر على بعض المناطق، وقد يتشكّل ضباب أو ضباب خفيف في بعض الأيام القليلة خلال الشهر.