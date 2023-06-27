زايد بن حمدان يوجّه بإعداد استراتيجية لتطوير الإعلام

وجّه سمو الشيخ زايد بن حمدان بن زايد آل نهيان، رئيس مجلس الإمارات للإعلام، بالعمل على إعداد استراتيجية شاملة لتطوير قطاع الإعلام، ودعم نمو الصناعات الإبداعية في الدولة؛ لمواكبة التطورات المتسارعة التي يشهدها القطاع، بهدف تعزيز تنافسيته وإسهامه في المنظومة الاقتصادية، وتوسيع حضوره في المحافل الإقليمية والدولية.

وشدد سموه، خلال اجتماع مجلس الإمارات للإعلام الذي عُقد في قصر الوطن، على ضرورة إشراك جميع الجهات المعنية الحكومية والخاصة، لدراسة وبحث مقترحاتها وتصوراتها بشأن مستقبل قطاع الإعلام في الدولة، لتوحيد الرؤى ومواءمة التوجهات والسياسات والمتطلبات التي تدعم تطوير منظومة العمل الإعلامي وتعزز كفاءته.

كما أكد سموه ضرورة أن ترتكز الاستراتيجية الجديدة على ثوابت الدولة ورؤية القيادة، كون قطاع الإعلام يُعد منظومة تعكس هوية الدولة ورسائلها الحضارية وأهدافها التنموية.

وتناول الاجتماع عدداً من الموضوعات الرئيسة، منها مناقشة التشريعات الناظمة للقطاع، ومستهدفات البرامج والمبادرات الإعلامية الرامية لتطوير الإعلام، خصوصاً المرتبطة بالكوادر الإعلامية والإبداعية وتحفيز نجاحاتها وتنمية مهاراتها؛ للإسهام في تعزيز دورها في إنجاح القطاع الإعلامي، وفق أفضل التوجهات الإعلامية العالمية.