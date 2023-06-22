تشمل 46.5 ألف متقاعد ومستحق.. صرف معاشات شهر يونيو غداً

أعلنت الهيئة العامة للمعاشات الهيئة والتأمينات الاجتماعية عن صرف المعاشات التقاعدية لشهر يونيو الجاري،. غداً الجمعة، موضحة أن التبكير في صرف المعاشات يأتي قبل حلول عيد الأضحى المبارك بوقت كاف لتمكين الفئات المستفيدة من المعاش من تدبر كافة الشؤون المعيشية المرتبطة بهذه المناسبة السعيدة.

وأشارت الهيئة إلى أنها تحرص على تبني أفضل الممارسات التي من شأنها أن تعزز رضا وسعادة المتعاملين عن خدماتها. وأوضحت أن قيمة المعاشات المصروفة لهذا الشهر تبلغ نحو (704,107,177.30) درهم بزيادة قدرها (54,049,217.88 درهم عن نفس الشهر من العام الماضي 2022 التي بلغت فيها قيمة المعاشات التقاعدية (650,057,959.42) درهم، فيما يبلغ عدد المستفيدين من الصرف لهذا الشهر نحو (46,569) مستفيداً بزيادة قدرها (1,565) عن نفس الشهر من العام الماضي، الذي بلغ فيه عدد المستفيدين (45,004) مستفيداً، وتشمل هذه النفقات المدنيين الخاضعين لأحكام قانون المعاشات والتأمينات الاجتماعية رقم (7) لسنة 1999، وكذلك المستفيدين الذي تدير الهيئة ملفاتهم عن وزارة المالية وفقاً لقوانين المعاشات التي يحضعون لها.