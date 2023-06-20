"الموارد البشرية والتوطين" تفرض غرامة 100 ألف درهم على شركة خاصة

فرضت وزارة الموارد البشرية والتوطين غرامة قيمتها 100 ألف درهم على شركة في القطاع الخاص ثبت تحايلها للتهرب من تحقيق مستهدفات التوطين بعد كشف أنظمة التفتيش قيام صاحب العمل بخفض أعداد العاملين لديه من 68 موظفاً إلى أقل من 50 من خلال نقلهم الى شركته الأخرى وذلك للتهرب من المستهدفات المقررة، وذلك كما ذكرت وزارة الموارد البشرية والتوطين عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الإجتماعي "تويتر".

ودعت الوزارة، الشركات التي يعمل لديها 50 موظفا فأكثر إلى الاستفادة من المهلة الممنوحة حتى 7 يوليو المقبل لتحقيق نسبة نمو 1% في مستهدفات التوطين نصف السنوية، وسنبدأ اعتباراً من 8 يوليو متابعة التزام الشركات بتحقيق المطلوب منها على أن يتم فرض غرامة تبلغ 42 ألف درهما عن كل مواطن لم يتم تعيينه.