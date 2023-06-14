الوطني للأرصاد يناشد بعدم نشر الإشاعات بشأن منسوب مياه البحر على الساحل الشرقي

ناشد المركز الوطني للأرصاد بعدم نشر الإشاعات ومتابعة النشرات الجوية الصادرة بشأن منسوب مياه البحر على شواطئ الساحل الشرقي.

وأفاد المرصد بأن الدخول المحدود لمياه البحر الذي شهدته بعض الشواطئ في الساحل الشرقي، جاء تزامنا بين فترة أعلى مد وموجة بحر طويلة قادمة من عمق بحر عمان.

وتوقع المركز تكرار هذا الأمر في فترة المد العالي خلال اليوم و صباح الغد، مناشدا بعدم نشر الإشاعات ومتابعة النشرات الجوية الصادرة.