36 مشروعاً مبتكراً من 34 دولة تنال منح برنامج "إكسبو لايف"

أعلن برنامج "إكسبو لايف"، اختيار 36 مشروعًا مبتكرًا من 34 دولة ضمن دورته السادسة لمنحها الدعم المالي والتوجيه الفني.

تركز الحلول الإبداعية والمبتكرة التي تقدّمها هذه المشاريع على إحداث تأثير إيجابي لصالح مستقبل كوكبنا، وتعالج قضايا تغير المناخ ضمن مجالات الحفاظ على التنوع البيولوجي والترميم البيئي وجودة الهواء والنقل والكربون، فضلاً عن الأمن الغذائي والنفايات والطاقة والمياه والتمويل وحماية المجتمعات الضعيفة.

وستتاح الفرصة للمبتكرين لعرض حلولهم في مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ “COP 28” التي تستضيفها مدينة “إكسبو دبي” في الفترة من 30 نوفمبر إلى 12 ديسمبر المقبلين.

وقالت وزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي، الرئيس التنفيذي لسلطة مدينة "إكسبو دبي" ريم بنت إبراهيم الهاشمي، : "إن ضمان مستقبل مستدام لكوكبنا يدفعنا لتسريع مبادراتنا وتعزيز التعاون لإيجاد حلول لتغير المناخ، وقد ظهر جليًا في "إكسبو 2020 دبي"، كيف يمكن للمنظمات والجهود المجتمعية تقديم حلول إبداعية، والمساهمة في تحقيق أثر كبير في جهود مكافحة تغير المناخ، ونحن في مدينة إكسبو دبي وبالتزامن مع عام الاستدامة في دولة الإمارات نواصل دعم مبتكري (إكسبو لايف) العالميين، ونعمل على إيصال إبداعاتهم إلى صانعي القرار بشأن المناخ وذلك بهدف تحفيز العمل والتعاون وصنع تأثير إيجابي أوسع على البيئة".

و تم اختيار المبتكرين العالميين من بين مجموعة تضم أكثر من 1200 مشروع من 123 دولة وتضمنت المشاريع الفائزة، تكنولوجيا مبتكرة لتوفير المياه الصالحة لري المحاصيل الزراعية من المسطحات المائية ببصمة كربونية متدنية ودون منتجات ثانوية مثل المياه شديدة الملوحة، قدمتها شركة مقرها دولة الإمارات، ومشروعا لترميم الغابات من نيبال، وشركة تعمل على إزالة الكربون من النفايات العضوية، من فنلندا، وأخرى هندية تنتج مواد بناء خالية من الكربون، ومشروعا من بوروندي لتحويل نفايات الموز إلى عبوات صديقة للبيئة، وآخر لتعزيز حلول الطاقة الشمسية ونشرها على نطاق أوسع، قدمته شركة عراقية.

وقدم برنامج "إكسبو لايف" عبر دوراته الست، الدعم لـ 176 مبتكرًا من 90 دولة، يركز العديد منها على قضايا الاستدامة،.

وكان للدورات الخمس الأولى للبرنامج أثر إيجابي في حياة 5.8 مليون شخص في جميع أنحاء العالم والتي استعادت 36 مليون هكتار من الأراضي وعوضت 190 ألف طن من ثاني أكسيد الكربون، ووفرت 6.3 مليون لتر من المياه.

جدير بالذكر أن برنامج "إكسبو لايف"، انطلق في إطار "إكسبو 2020 دبي"، ويستمر كجزء من مدينة "إكسبو دبي"، لمساعدة المبتكرين من جميع أنحاء العالم على تطوير حلول للتحديات الملحة ودعم المشاريع التي تعمل على تحسين حياة الناس والحفاظ على كوكب الأرض، وهو يوفر منصة لتوسيع أثر المشروعات المبتكرة، وتعميق التعاون والابتكار لتعزيز التقدم البشري.