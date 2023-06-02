«المعاشات» تنصح المواطنين بمواصلة العمل بعد سنوات الخدمة الـ «20»

نصحت الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية، المواطنين المؤمّن عليهم بالاستمرار في العمل، ومواصلة الدوام لما بعد سنوات الخدمة الـ20، المقررة للحصول على المعاش التقاعدي بواقع 70% من متوسط راتب حساب الاشتراك، مؤكدة أن الاكتفاء بهذه المدة فحسب، يوفّر للمؤمّن عليه الحد الأدنى من الامتيازات التأمينية، بينما الاستمرار في العمل حتى 35 سنة خدمة يؤهل للحصول على المعاش بنسبة 100% من متوسط راتب حساب الاشتراك.

وذكرت الهيئة، في حملة إرشادية أطلقتها أخيراً، على صفحاتها الرسمية بمنصات التواصل الاجتماعي، أن «المعاش التقاعدي يُمنح للعاملين في القطاع الحكومي، وفق متوسط راتب حساب الاشتراك عن آخر ثلاث سنوات خدمة، وفي القطاع الخاص عن آخر خمس سنوات خدمة، أو بحسب مدة الاشتراك بأكملها، إن قلّت المدة عن ذلك في الحالتين»، مؤكدة أن التزام المؤمّن عليه قضاء سنوات خدمة فعلية يوفّر عليه كلفة شراء المدة الاعتبارية، خصوصاً مع احتمال زيادة راتب المؤمن عليه مستقبلاً في حال مواصلة العمل، وبالتالي زيادة راتب حساب اشتراكه الذي تترتب عليه زيادة منافعه عند التقاعد. وأوضحت أن العديد من المزايا التأمينية تبقى في انتظار المؤمّن عليه، إذا قرر الاستمرار في الخدمة لما بعد سنوات الخدمة الـ20، مشيرة إلى أن المؤمن عليه هو من يقرر المزايا التأمينية التي يرغب في الحصول عليها من قانون المعاشات، الذي يوفر العديد من الفرص التأمينية الأكثر سخاءً عند زيادة مدة الخدمة.

ولفتت الهيئة إلى أن أهم المزايا التي يحصل عليها المؤمن عليه تكون المعاش التقاعدي بنسبة 70% من متوسط راتب حساب الاشتراك عند قضاء 20 سنة في الخدمة، وتُمنح كل سنة إضافية يقضيها المؤمن عليه بعد هذه المدة زيادة في المعاش بواقع 2%، منوهة بأن ميزة بلوغ المؤمن 20 سنة في الخدمة، تؤهله لشراء مدة الخدمة الاعتبارية، حيث يتيح القانون للرجل شراء من سنة إلى خمس سنوات، بينما يمنح المرأة شراء من سنة إلى 10 سنوات، وهذه المدة غير الفعلية تضاف إلى سنوات خدمة المؤمن عليه، في حال قرر التقاعد عن مدة 20 سنة خدمة، وتحسين نسبة معاشه عند التقاعد.

وقالت الهيئة: «إن بلوغ مدة 25 سنة في الخدمة يمنح المؤمّن عليه فرصة الجمع بين المعاش والراتب لمن قضى مدة عمل 25 سنة في القطاع الحكومي، في حاله تقاعده وعودته إلى العمل من جديد، حيث يسمح له القانون بالجمع بين معاشه من الهيئة وراتبه من عمله الجديد، على الرغم من أن القاعدة العامة في القانون لا تسمح بالجمع إلا بشروط، وهذه واحدة منها».

• بلوغ 25 سنة في الخدمة يمنح المؤمَّن عليه فرصة الجمع بين المعاش وراتب العمل الجديد.