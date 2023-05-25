الإمارات والهند تبحثان تعزيز التعاون في مجال التدقيق ومكافحة الفساد

زار وفد من دولة الإمارات، برئاسة ديوان المحاسبة ومشاركة فريق من جهاز أبوظبي للمحاسبة كلا من المراقب المالي والمراجع العام ولجنة المراقبة المركزية في جمهورية الهند يومي 22 و 23 مايو 2023.

هدفت الزيارة الاستراتيجية إلى بناء علاقات متينة بين الطرفين في مجال الرقابة والتدقيق ومكافحة الفساد وتعزيز مبادئ النزاهة والشفافية، إضافة إلى الاستفادة المتبادلة من أفضل الممارسات المطبقة في مجالات الاهتمام المشتركة.

وتناولت زيارة الوفد إلى جمهورية الهند مواضيع استراتيجية من ضمنها مشاركة ديوان المحاسبة في قمة الأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة (SAI20) والتي ستعقد في جمهورية الهند في يونيو المقبل، إضافة إلى مناقشة سبل التعاون في مجالات الاهتمام المختلفة.

وفي تعليق له حول هذه الزيارة الاستراتيجية، قال المتحدث باسم ديوان المحاسبة : "يعمل الديوان بشكلٍ مستمر على بناء علاقات استراتيجية مع مختلف الهيئات والسلطات الرقابية حول العالم، وهذه الزيارة ما هي إلا تجسيد لتطلعاتنا لبناء شراكات استراتيجية والاستفادة من أفضل الممارسات المطبقة بهدف الارتقاء في مجال التدقيق ومكافحة الفساد، وتوحيد الجهود الرامية إلى مكافحة الفساد وفق أعلى المعايير الدولية، وهو هدف نشترك فيه مع جهاز أبوظبي للمحاسبة لضمان الاستخدام الأمثل للأموال والموارد العامة من أجل مستقبل مستدام للأجيال المقبلة".

من جهته، قال المتحدث باسم جهاز أبوظبي للمحاسبة: "سعدنا بالمشاركة في هذا الزيارة والعمل مع كافة الأطراف داخل الدولة وخارجها من أجل تحقيق الأهداف المشتركة عبر نشر ثقافة النزاهة والمساءلة والشفافية وبناء الشراكات للاستفادة من أفضل الممارسات العالمية في مجال التدقيق ومكافحة الفساد لتحقيق الريادة العالمية في هذا المجال".