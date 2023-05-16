4 خطوات للاشتراك في التأمين ضد التعطل عن العمل

أكدت وزارة الموارد البشرية والتوطين سهولة الاشتراك بنظام التأمين ضد التعطل عن العمل، الذي يهدف إلى تأمين دخل مؤقت للمؤمن عليهم لمدة ثلاثة أشهر عند تعطلهم عن العمل، بكلفة منخفضة إلى حين توافر فرص عمل بديلة بما يدعم المسار المهني والاستقرار المعيشي للعاملين في سوق العمل بدون تحمل أصحاب العمل أي تكاليف.

وجددت الوزارة دعوتها إلى الإسراع بالاشتراك بالنظام الذي دخل حيز التشغيل في الأول من يناير الماضي.

ويعتبر الموقع الإلكتروني للمجمع التأميني (www.iloe.ae) القناة المفضلة لمعظم المؤمن عليهم الذين اشتركوا بالنظام وذلك من بين قنوات عدة متاحة للاشتراك، تشمل التطبيق الذكي للمجمع التأميني iloe وأجهزة الخدمة الذاتية Kiosk ومراكز خدمات الأعمال ومراكز الصرافة والتطبيقات الهاتفية الذكية للمصارف في الدولة، إلى جانب الرسائل النصية وفواتير شركات الاتصالات.

ويتم الاشتراك الإلكتروني في النظام من خلال أربع خطوات تشمل زيارة الموقع الإلكتروني (www.iloe.ae)، والضغط على كلمة «اشترك هنا» للوصول إلى صفحة التسجيل، ثمّ تحديد طبيعة القطاع الذي يعمل لديه مع إدخال بيانات الهوية الشخصية ورقم الهاتف ورمز التحقق المرسل عبر رسالة نصية هاتفية، واختيار كيفية الاشتراك بالنظام (شهري، ربع سنوي، نصف سنوي أو سنوي)، وأخيراً إدخال البريد الإلكتروني والانتقال إلى صفحة الدفع لاستكمال التسجيل بنجاح.

ويشمل نظام التأمين ضد التعطل عن العمل العاملين في القطاع الحكومي الاتحادي والقطاع الخاص وذلك وفق فئتين، تضم الأولى من يبلغ راتبه الأساسي 16 ألف درهم فأقل، وقيمة اشتراك الموظف المؤمن عليه ضمن هذه الفئة خمسة دراهم شهرياً (60 درهماً سنوياً)، ويعتبر الحد الأقصى لقيمة التعويض الشهري 10 آلاف درهم.

أما الفئة الثانية فتشمل من يتجاوز راتبه الأساسي 16 ألف درهم، وتبلغ قيمة الاشتراك لهذه الفئة 10 دراهم شهرياً (120 درهماً سنوياً)، ويبلغ الحد الأقصى لقيمة التعويض الشهري 20 ألف درهم.

ويكون التعويض مستحقاً بشرط الاشتراك لمدة 12 شهراً متتالية على الأقل في التأمين، ويسقط حق المؤمن عليه بالمطالبة عن قيمة التعويض في حال مغادرته الدولة أو التحاقه بعمل جديد، ولا تتجاوز مدة سداد قيمة التعويض أسبوعين كحد أقصى من تاريخ المطالبة.

ويعوض البرنامج التأميني المؤمن عليه بمبلغ نقدي لمدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر شريطة عدم تقديمه للاستقالة أو إقالته لأسباب تأديبية. ويحتسب التعويض الذي يحصل عليه الموظف المستحق 60% من راتبه الأساسي في الشهور الستة الأخيرة قبل التعطل عن العمل.

ويستثنى من الاشتراك في نظام التأمين ضد التعطل عن العمل كل من المستثمر (صاحب المنشأة التي يعمل فيها)، والعمالة المساعدة، والعامل بعقد مؤقت، والأحداث دون 18 عاماً، والمتقاعد الذي يتلقى معاشاً تقاعدياً والتحق بعمل جديد.

• «نظام التأمين ضد التعطل عن العمل يهدف إلى تأمين دخل للمؤمن عليهم لمدة ثلاثة أشهر عند تعطلهم عن العمل».