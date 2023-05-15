4 خطوات للاشتراك الإلكتروني في نظام التأمين ضد التعطل عن العمل

أكدت وزارة الموارد البشرية والتوطين سهولة وسرعة خطوات الاشتراك بنظام التأمين ضد التعطل عن العمل الذي يهدف الى تأمين دخل مؤقت للمؤمن عليهم لمدة ثلاث أشهر عند تعطلهم عن العمل وذلك بتكلفة منخفضة لحين توفر فرص عمل بديلة بما يدعم المسار المهني والاستقرار المعيشي للعاملين في سوق العمل بدون تحمل أصحاب العمل أي تكاليف.

وجددت الوزارة دعوتها للإسراع بالاشتراك بالنظام الذي دخل حيز التشغيل في الأول من شهر يناير الماضي.

ويعتبر الموقع الإلكتروني للمجمع التأميني (www.iloe.ae) القناة المفضلة لغالبية المؤمن عليهم الذين اشتركوا بالنظام الى الآن وذلك من بين عدة قنوات متاحة للاشتراك والتي تشمل أيضا التطبيق الذكي للمجمع التأميني iloe وأجهزة الخدمة الذاتية Kiosk ومراكز خدمات الأعمال ومراكز الصرافة والتطبيقات الهاتفية الذكية للبنوك والمصارف في الدولة، الى جانب الرسائل النصية وفواتير شركات الاتصالات.

ويتم الاشتراك الالكتروني في النظام من خلال أربع خطوات تشمل زيارة الموقع الإلكتروني (www.iloe.ae)، والضغط على كلمة "اشترك هنا" للوصول إلى صفحة التسجيل، ومن ثمّ تحديد طبيعة القطاع الذي يعمل لديه مع إدخال بيانات الهوية الشخصية ورقم الهاتف ورمز التحقق المرسل عبر رسالة نصية هاتفية، واختيار كيفية الاشتراك بالنظام (شهري، ربع سنوي، نصف سنوي أو سنوي)، وأخيراً إدخال البريد الإلكتروني والانتقال إلى صفحة الدفع لاستكمال التسجيل بنجاح.

ويشمل نظام التأمين ضد التعطل عن العمل العاملين في القطاع الحكومي الاتحادي والقطاع الخاص وذلك وفق فئتين، تضم الأولى من يبلغ راتبهم الأساسي 16 ألف درهم فأقل، وقيمة اشتراك الموظف المؤمن عليه ضمن هذه الفئة خمسة دراهم شهريا (60 درهما سنويا)، ويعتبر الحد الأقصى لقيمة التعويض الشهري 10 آلاف درهم.

أما الفئة الثانية فتشمل من يتجاوز راتبهم الأساسي 16 ألف درهم، وتبلغ قيمة الاشتراك لهذه الفئة 10 دراهم شهريا (120 درهما سنويا)، ويبلغ الحد الأقصى لقيمة التعويض الشهري 20 ألف درهم.

ويكون التعويض مستحقا بشرط الاشتراك لمدة 12 شهراً متتالية على الأقل في التأمين، ويسقط حق المؤمن عليه بالمطالبة عن قيمة التعويض في حال مغادرته الدولة أو التحاقه بعمل جديد، ولا تتجاوز مدة سداد قيمة التعويض أسبوعين كحد أقصى من تاريخ المطالبة.

ويعوض البرنامج التأميني المؤمن عليه بمبلغ نقدي لمدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر شريطة عدم تقديمه للاستقالة أو إقالته لأسباب تأديبية.

ويحتسب التعويض الذي يحصل عليه الموظف المستحق 60% من راتبه الأساسي في الشهور الستة الأخيرة قبل التعطل عن العمل.

ويستثنى من الاشتراك في نظام التأمين ضد التعطل عن العمل كل من المستثمر (صاحب المنشأة التي يعمل فيها)، والعمالة المساعدة، والعامل بعقد مؤقت، والأحداث دون 18 عاما، والمتقاعد الذي يتلقى معاشاً تقاعدياً والتحق بعمل جديد.