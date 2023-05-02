1.3 مليون مشترك في نظام التأمين ضد «التعطل»

كشفت وزارة الموارد البشرية والتوطين عن نمو أعداد المشتركين في نظام التأمين ضد التعطل عن العمل من مليون مشترك في 5 أبريل الماضي إلى 1.290.137 مليون مشترك حتى تاريخ اليوم الأول من مايو 2023.

وأكدت الوزارة أن التأمين الذي يغطي العاملين في القطاع الحكومي الاتحادي والقطاع الخاص يعد أحد أبرز التشريعات الإماراتية الضامنة لحقوق العمال كمظلة أمان وظيفي منخفضة الكلفة، ما سيضمن تعزيز تنافسية سوق العمل، ويعد أحد أهم ركائز التشريعات الرامية إلى استقطاب الكوادر والكفاءات الإماراتية والمهارات العالمية وتحفيزها، وتوفير أفضل سبل الرعاية له.

وأكدت الوزارة، بمناسبة اليوم العالمي للعمال، أن الإمارات أحاطت هذا القطاع الحيوي بمجموعة متكاملة من القرارات المتكاملة التي غطت معظم الجوانب المرتبطة بتأمين الحقوق والارتقاء بالتشريعات والقرارات الداعمة لتلك الحقوق إلى مرحلة أكثر تقدماً، ما حول الإمارات إلى إحدى أكثر الدول التي يستهدفها الباحثون عن عمل من مختلف دول العالم. وكانت الإمارات قد شهدت خلال العام الماضي 2022 إحدى أكبر وأشمل عمليات التحديث والتطوير على المنظومة التشريعية والتنظيمية المعنية بحقوق العمال وذلك عبر إصدار ثمانية تشريعات بين مراسيم بقوانين وقرارات وزارية.