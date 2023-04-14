«طيران الإمارات» تدعم «وقف المليار وجبة» بـ 10 ملايين درهم

أعلنت «طيران الإمارات» انضمامها إلى قائمة المساهمين في حملة «وقف المليار وجبة»، التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، لتدشين أكبر صندوق وقفي لإطعام الطعام في رمضان بشكل مستدام.

وتبرعت «طيران الإمارات» بمبلغ 10 ملايين درهم لدعم حملة «وقف المليار وجبة» التي تستهدف إيجاد حلول مستدامة للتصدي للجوع وأسبابه واحتواء تداعياته، وتنفيذ برامج ومشاريع ومبادرات موجّهة، ضمن خطط منهجية ومستهدفات محددة لمكافحة الجوع ومساندة الفئات الأكثر هشاشة في العالم، وذلك بالتعاون والتنسيق مع المؤسسات الإنسانية والخيرية في الدول والمجتمعات المعنية.

وقال سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، الرئيس الأعلى الرئيس التنفيذي لطيران الإمارات والمجموعة: «التسابق إلى عمل الخير سمة أصيلة في مجتمع دولة الإمارات، وتجسيد لثقافة العطاء التي تعززها مبادرات الإمارات الإنسانية والخيرية حول العالم. وتجسد حملة وقف المليار وجبة رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، في استدامة الخير من أجل صنع الأمل وتحسين حياة الناس وبناء مستقبل أفضل للجميع». وأضاف سموه: «إن دعمنا حملة وقف المليار وجبة تعبير عن رؤيتنا في تحسين حياة الفئات الأكثر حاجة، لاسيما في المجتمعات التي تخدمها الناقلة في جميع أنحاء العالم. ونفخر في (طيران الإمارات) بالمشاركة في هذه الحملة التي تسعى إلى توفير شبكة أمان غذائي، وخصوصاً في الدول التي تواجه تحديات في مجال توفير الأمن الغذائي». إلى ذلك حققت حملة «وقف المليار وجبة» لتدشين أكبر صندوق وقفي لإطعام الطعام في رمضان بشكل مستدام، إسهامات بلغت 750 مليون درهم في 20 يوماً. وجاءت هذه الحصيلة من تبرعات 120 ألف متبرع من كبار المساهمين والأفراد والشركات ومؤسسات القطاعين الحكومي والخاص. وتشهد حملة «وقف المليار وجبة»، منذ انطلاقها تفاعلاً واسعاً من مجتمع دولة الإمارات الذي يحرص على التسابق إلى العطاء وفعل الخيرات، لاسيما في شهر رمضان، وهو ما يترجم رسوخ القيم الأصيلة التي نشأ عليها أهل الإمارات. وأكد الأمين العام لمؤسسة «مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية» محمد عبدالله القرقاوي، أن حملة «وقف المليار وجبة» التي تهدف إلى تدشين أكبر صندوق وقفي لإطعام الطعام بشكل مستدام، تترجم رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، في أن العطاء غير المشروط هو أحد أهم أسس منظومة الإمارات القيمية والأخلاقية.. وهو جوهر هويتنا، وأن صناعة الأمل هي صناعة إماراتية بامتياز».

وقال إن وصول حصيلة الإسهامات في «وقف المليار وجبة» إلى 750 مليون درهم من 120 ألف متبرع خلال 20 يوماً، يجسد مبادئ التكافل الاجتماعي، ويسهم في فتح آفاق تنموية للعمل الخيري، بما يلبي احتياجات الفئات الأقل حظاً حول العالم، وهو أحد أهم أهداف مبادرات دولة الإمارات الإنسانية.

وتهدف حملة «وقف المليار وجبة» إلى إعادة إحياء الوقف كأداة تنموية للمجتمعات، بما يضمن استدامة العطاء والخير، ويسهم في الجهود العالمية للقضاء التام على الجوع كأحد أهم أهداف التنمية المستدامة. ويعكس إطلاق أكبر صندوق وقفي لإطعام الطعام بشكل مستدام في رمضان، لتوفير شبكة أمان غذائي للفئات الأكثر حاجة حول العالم، رؤية إماراتية بعيدة المدى للعمل الخيري والإغاثي.