إجازة عيد الفطر في الحكومة الاتحادية من 29 رمضان حتى 3 شوال

أصدرت الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية، اليوم، تعميماً خاصاً بشأن إجازة عيد الفطر في الحكومة الاتحادية للعام 1444هـ، حيث تقرر أن تبدأ الإجازة اعتباراً من 29 رمضان وحتى 3 شوال ، وبما يوافق ذلك من التاريخ الميلادي.

وجاء التعميم استناداً إلى قرار مجلس الوزراء الخاص بالنظام الجديد للعمل الأسبوعي في القطاع الحكومي الاتحادي، وأجندة العطلات الرسمية المعتمدة للقطاعين الحكومي والخاص في الدولة.

وهنأت الهيئة - بهذه المناسبة - حكومة وشعب دولة الإمارات العربية المتحدة والمقيمين على أرضها، والأمتين العربية والإسلامية، سائلةً الله العلي القدير أن يعيدها عليهم بموفور الصحة والعافية.