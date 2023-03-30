لجنة بـ "الوطني" تواصل مناقشة سياسة الحكومة بشأن معايير منح الزواج

واصلت لجنة الشؤون الإسلامية والأوقاف والمرافق العامة في المجلس الوطني الاتحادي خلال اجتماعها الذي عقدته اليوم الخميس في مقر الأمانة العامة للمجلس بدبي، برئاسة سعادة جميلة أحمد المهيري رئيسة اللجنة، مناقشة موضوع سياسة الحكومة بشأن معايير وبرامج منح الزواج وبرامج تأهيل المقبلين على الزواج.

شارك في الاجتماع أعضاء اللجنة سعادة كل من : عائشة محمد الملا مقررة اللجنة، وخلفان راشد الشامسي، وسعيد راشد العابدي، وسهيل نخيرة العفاري، وكفاح محمد الزعابي، وناعمة عبدالرحمن المنصوري أعضاء المجلس الوطني الاتحادي، كما حضره ممثلو محكمة الأسرة بدائرة محاكم رأس الخيمة، ومحكمة الأسرة بمحكمة الشارقة.

وناقشت اللجنة خلال الاجتماع مع ممثلي محاكم الأسرة، تحديات نشر ثقافة استقرار الأسرة في المجتمع والجهود التي تبذل في حل النزاعات الأسرية وخفض عدد حالات الطلاق، وقررت اللجنة عقد حلقة نقاشية افتراضية حول الموضوع لبحثه من جميع جوانبه بمشاركة المجتمع.

وتناقش اللجنة الموضوع ضمن محوري : التشريعات والقرارات المنظمة لمعايير واشتراطات منح الزواج، ودور المبادرات والبرامج لتشجيع وتأهيل المقبلين على الزواج من أجل بناء أسرة متماسكة.