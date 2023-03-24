حاكم أم القيوين يستقبل المهنئين بشهر رمضان المبارك

استقبل صاحب السمو الشيخ سعود بن راشد المعلا عضو المجلس الأعلى حاكم أم القيوين بقصر سموه مساء اليوم بحضور سمو الشيخ راشد بن سعود بن راشد المعلا ولي عهد أم القيوين جموع المهنئين بحلول شهر رمضان المبارك.

فقد تقبل سموه التهاني والتبريكات من سعادة اللواء الشيخ راشد بن أحمد المعلا قائد عام شرطة أم القيوين وكبار الضباط العاملين بشرطة أم القيوين وضباط الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بأم القيوين وضباط إدارة الدفاع المدني بأم القيوين الذين قدموا تهاني شهر رمضان المبارك، داعين العلي القدير أن يعيد هذه المناسبة على سموه بموفور الصحة والعافية وعلى شعب الإمارات بمزيد من التقدم والازدهار وعلى الأمتين العربية والإسلامية باليمن والبركات.

كما تقبل صاحب السمو حاكم أم القيوين، التهاني والتبريكات بالشهر الفضيل من الشيوخ والمواطنين وأبناء القبائل ورجال الأعمال والتجار وأبناء الجاليات العربية والإسلامية والأجنبية الذين توافدوا على قصر سموه لتقديم التهاني بهذه المناسبة، داعين الله عز وجل أن يمن على سموه بموفور الصحة والسعادة.

حضر الاستقبالات .. الشيخ حميد بن أحمد المعلا والشيخ خالد بن راشد المعلا رئيس الديوان الأميري بأم القيوين والشيخ سيف بن راشد المعلا رئيس دائرة التنمية الاقتصادية بأم القيوين والشيخ أحمد بن سعود بن راشد المعلا نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أم القيوين والشيخ ماجد بن سعود بن راشد المعلا رئيس دائرة السياحة والآثار بأم القيوين والشيخ عبدالله بن سعود بن راشد المعلا رئيس دائرة المالية بأم القيوين والشيخ على بن سعود بن راشد المعلا رئيس دائرة البلدية بأم القيوين والشيخ صقر بن سعود بن راشد المعلا رئيس دائرة الحكومة الذكية بأم القيوين والشيخ حميد بن سعود بن راشد المعلا والمهندس الشيخ أحمد بن خالد المعلا رئيس دائرة التخطيط العمراني بأم القيوين وعدد من الشيوخ ومدير الديوان الأميري ناصر سعيد التلاي ومدير التشريفات بالديوان الأميري راشد محمد أحمد ومدير مكتب سمو ولي عهد أم القيوين سيف حميد سالم وعدد من المسؤولين.