أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء، بصفته حاكماً لإمارة دبي، مرسوماً بتعيين حصة بنت عيسى بوحميد، مديراً عاماً لهيئة تنمية المجتمع بدبي.

وأعرب سموه عن شكره لأحمد عبدالكريم محمد جلفار، على جهوده المتواصلة في خدمة مجتمع الإمارات، وإمارة دبي خلال الفترة الماضية، متمنياً له التوفيق والنجاح في المهام الوطنية المقبلة التي سيتم تكليفه بها.

وأكد سموه ضرورة مواصلة تطوير الخدمات الاجتماعية المقدمة للمواطنين كافة في إمارة دبي بما يحقق الاستقرار المجتمعي والأسري، ويعزز روابط التلاحم والتماسك، ويرتقي بجودة الحياة لكل المواطنين والمقيمين في الإمارة.

محمد بن راشد شكر أحمد جلفار على جهوده خلال الفترة السابقة.. وأكد ضرورة مواصلة تطوير الخدمات الاجتماعية كافة.