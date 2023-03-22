«محمد بن راشد للفضاء» يؤكد دخول المستكشف راشد بنجاح إلى مدار القمر

أعلن مركز محمد بن راشد للفضاء عن نجاح دخول المستكشف راشد إلى مدار القمر، ضمن الاستعدادات للهبوط التاريخي لأول مهمة إماراتية على سطح القمر. وأكملت مركبة الهبوط التابعة لشركة «أي سبيس» أول مناورة لدخول مدار القمر، وفق مخطط المهمة وتحت إشراف المهندسين، في 21 مارس عند الساعة 5:24 صباحاً بتوقيت دولة الإمارات. ويعتبر الدخول إلى مدار القمر خطوة رئيسة للبدء في المراحل المقبلة من مهمة المستكشف راشد، بما في ذلك تشغيل أنظمته خمس مرات.

وقال سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، عبر تغريدة على «تويتر»: «نفتخر بتسجيل إنجاز إماراتي جديد مع دخول المستكشف راشد إلى مدار القمر، لنقترب من وضع بصمة تحمل اسم باني نهضة دبي على سطح القمر.. بدعم قادتنا وفكر وعزيمة شبابنا لا سقف لطموحاتنا في مجال استكشاف الفضاء».

وسيتم إكمال كل المناورات في مدار القمر قبل بدء مرحلة الهبوط، المخطط لها في أواخر أبريل 2023، وسيتم تقديم المزيد من التفاصيل حول موعد وتوقيت الهبوط في الأيام المقبلة.

وبعد نجاح أول مرحلة للمهمة، وهي الإطلاق، والوصول إلى المدار المنخفض، والمرحلة الثانية وهي الملاحة؛ يتجه المستكشف نحو إتمام المرحلة الثالثة، وهي الوصول (الدخول، والإنزال، والهبوط)، وستكون هذه المرحلة الأكثر خطورة، خصوصاً أن مركبة الهبوط ستتولى القيام بعملية الهبوط بنفسها على سطح القمر من خلال اعتمادها على أنظمتها إلى أن تصل للنقطة المحددة للهبوط.

يلي ذلك المرحلة الرابعة، وهي مرحلة إنزال المستكشف، وتشغيله، والتنقل على سطح القمر، وتبدأ بمجرد هبوط المركبة على سطح القمر، ويتبع ذلك فحص الأنظمة، وتشغيل المعدات وبدء جمع البيانات الأولية، والقيام بالعمليات على سطح القمر، والتقاط الصور، وتستمر هذه المرحلة من 10-12 يوماً.

وتأتي المرحلتان الأخيرتان بعد مرور النهار القمري، وهما: مرحلة السبات، ومرحلة إيقاف العمليات. وسيستعد المستكشف راشد لليلة القمرية من خلال تشغيل نظام الاتصال الثانوي الذي يتولى تحميل المعلومات التي تم جمعها قبل الدخول بمرحلة السبات.

وتعد فرص بدء تشغيل المستكشف راشد من جديد ضئيلة، ولكن إذا تم تشغيل المستكشف بعد الليلة القمرية فسيتم تمديد المهمة إلى الليلة القمرية الثانية، لتختتم بعدها بمرحلة إيقاف التشغيل.

ولي عهد دبي:

«نفتخر بتسجيل إنجاز إماراتي جديد، لنقترب من وضع بصمة تحمل اسم باني نهضة دبي على سطح القمر».

المستكشف راشد أصبح الآن في ثالثة مراحل المهمة التي ستكتمل مع الهبوط الناجح على سطح القمر.