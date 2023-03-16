مؤسسة الفجيرة للموارد "تنقلات داخلية وتحقيق نسبة 100% في توظيف الوظائف القيادية "

في ممارسة رائدة قامت بها مؤسسة الفجيرة للموارد الطبيعية، كشفت عن تحقيقها نسبة 100% من نتائج التوطين في الوظائف الإدارية الأساسية، حيث عملت المؤسسة على تطوير هيكلها التنظيمي بهدف تحقيق الرشاقة المؤسسية بما يضمن تحقيق مستهدفات التوطين في الحكومة، ويساهم في تحقيق أهدافها الاستراتيجية.

وأكد مدير عام الفجيرة للموارد الطبيعية، المهندس علي قاسم بأن المؤسسة تستلهم سياساتها في دعم وتمكين كوادرها من رؤى القيادة الرشيدة من خلال الاستثمار في الطاقات الوطنية في المجالات كافة، موضحاً أن التطوير التي شمله الهيكل التنظيمي يتوافق مع توجهات دولة الإمارات ومحاور مئوية الإمارات 2071 والتي تركز على العنصر البشري، كونه عنصر أساسي في عملية التنمية المستدامة.

وأفاد قاسم أن تلك التعديلات استهدفت الوصول إلى أعلى نسبة في خُطط التوطين، استناداً على خطط الحكومة وبما يُلبي مُتطلبات التوطين للقيادات المؤسسية ويضمن التمكين للكفاءات الوطنية من الصف الثاني، مُشيراً إلى أن المؤسسة حققت مستهدفاتها للتوطين بنسبة بلغت100% لوظائف الإدارات الرئيسية بالمؤسسة، مؤكداً حرص المؤسسة على تطوير قدرات موظفيها باستمرار ونشر مبادئها بين جميع الفئات الوظيفية، و تأهيلهم وإلحاقهم ضمن البرامج المتخصصة وبرامج اعداد القادة، فضلاً عن منحهم صلاحيات للقيام بأعمالهم على أكمل وجه، بالإضافة إلى توفير بيئة عمل إيجابية غنية بفرص التطور والارتقاء الوظيفي مع توسيع نطاق مشاركتهم محلياً ودولياً في كُبرى المؤتمرات ومختلف المجالات المهنية.

ولفت إلى أن المؤسسة تتّجه للتطوير المستمر والمدروس على كافة المستويات وأن فرص التطور الوظيفي متاحة للجميع ضمن بيئة عمل تحظى بكامل أوجه الدعم والإسناد من قيادة المؤسسة، وهو ما يُمثّل أهم الركائز التي تستند إليها ادارة المؤسسة في مسيرة تميزها وريادتها، بما يساهم في ضمان تحقيق أهدافها الاستراتيجية وتعزيز انتاجية كافة الكوادر ويدعم جهودها في خلق بيئة اقتصادية تنافسية متنوعة ومستدامة في ممارسة الأعمال، ويتواءم مع مُتطلبات برنامج الفجيرة للتميز الحكومي.